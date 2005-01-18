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К.Райс: Демократия в России еще не победила
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К.Райс: Демократия в России еще не победила
Политика, 18 янв 2005, 19:19
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К.Райс: Демократия в России еще не победила
Сегодня будущий Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что сохранение демократии в России жизненно необходимо для российско-американских отношений. "В России мы видим, что демократический курс является неровным и ее успех еще не обеспечен", – говорится в её докладе сенатскому комитету, который обсуждает её кандидатуру на пост главы внешнеполитического ведомства.

Сегодня будущий Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что сохранение демократии в России жизненно необходимо для российско-американских отношений. "Мы видим, что в России демократический курс является неровным и его успех еще не обеспечен", – говорится в её докладе сенатскому комитету, который обсуждает её кандидатуру на пост главы внешнеполитического ведомства.

"Мы будем продолжать настаивать, что защита демократии в России является жизненно важной для будущего американо-российских взаимоотношений", – отмечает К.Райс.

Кроме того, К.Райс на посту государственного секретаря США намерена укреплять связи США с союзниками, нарушенные за время войны в Ираке. Выступая на начавшихся сегодня слушаниях в американском Сенате по обсуждению ее кандидатуры на пост госсекретаря США, она заявила, что "сейчас настало время дипломатии". "Мы должны использовать американскую дипломатию для того, чтобы создать баланс сил в мире во имя свободы", - заявила К.Райс.

Напомним, что отношения между США и её европейскими союзниками (кроме Великобритании) были испорчены тем, что администрация Дж.Буша приняла решение о начале войны в Ираке, так и не получив достаточного подтверждения наличия ОМУ у режима Саддама Хусейна.

В то же время, несмотря на желание примирения с европейскими союзниками, К.Райс в своем выступлении отметила, что все внешнеполитические действия американской администрации, включая войну в Афганистане и Ираке, были "трудными, но необходимыми и правильными".

Кроме того, в своей речи она сравнила угрозу со стороны исламистских экстремистов с той опасностью, которую в 20-м веке представляли коммунизм и фашизм. "Америка и весь свободный мир снова вовлечены в длительную борьбу против идеологии ненависти и тирании", - сказала К.Райс.

Ожидается, что Сенат США одобрит кандидатуру К.Райс 19 января с.г. Напомним, что К.Райс, занимавшая с 2001г. пост советника президента США по национальной безопасности, была назначена Дж.Бушем государственным секретарем США после ухода с этого поста Колина Пауэлла.

Как отмечает Би-би-си, вряд ли кто-либо может с уверенностью определить, к какому политическому лагерю принадлежит Кондолиза Райс. До сих пор ее работа как советника президента по вопросам национальной безопасности заключалась скорее в координации чужих мнений, нежели в высказывании своего. Будущий Госсекретарь входит в узкий круг ближайших советников президента США, некоторые журналисты даже называют ее чуть ли не членом семьи Бушей. Женщина с большими амбициями, она разделяет многие взгляды президента.

Теги: внешнеполитическое ведомство
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