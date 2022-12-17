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США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»

Минэнерго США отменило запрет допуска к секретным данным «отцу атомной бомбы» Оппенгеймеру
Оппенгеймер в 1940-х годах руководил проектом «Манхэттен» по разработке атомной бомбы. Впоследствии два снаряда сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Доступ к данным ему закрыли в 1954 году из-за подозрений в сотрудничестве с СССР
Роберт Оппенгеймер
Роберт Оппенгеймер (Фото: Keystone / Getty Images)

Министерство энергетики США отменило решение о запрете допускать к секретным государственным данным «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Решение закрыть Оппенгеймеру доступ к сведениям приняли в 1954 году. Министерство назвало процесс в отношении Оппенгеймера ошибочным и обвинило Комиссию по атомной энергии, правопреемником которой оно стало, в нарушении собственных правил.

«Со временем появилось больше доказательств предвзятости и несправедливости процесса, которому подвергся <...> Оппенгеймер, в то время как свидетельства его лояльности и любви к стране только подтвердились», — сказано в заявлении.

Министерство как правопреемник комиссии должно было исправить «исторические записи и воздать должное глубокому вкладу» Оппенгеймера в национальную оборону Соединенных Штатов и развитие науки, заявила министр энергетики Дженнифер Гранхольм после отмены решения.

Оппенгеймер в годы Второй мировой войны руководил проектом «Манхэттен» по разработке американской ядерной бомбы, уточняет Bloomberg. В 1941 году его запустил президент Франклин Рузвельт. Впоследствии в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены разработанные в рамках проекта атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк».

В момент, когда разработка шла наиболее активно, над проектом трудились более 130 тыс. человек, пишет Time. Его общая стоимость, по данным издания, составила $2 млрд (эквивалент $23 млрд по состоянию на ноябрь 2021 года).

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Американские власти заподозрили Оппенгеймера в работе на Советский Союз, пишет The New York Times. В октябре 2014 года Министерство энергетики обнародовало данные, из которых следовало, что ученый выступал против разработки Соединенными Штатами водородной бомбы. В апреле и мае 1954 года состоялись 19-дневные слушания, по итогам которых ему закрыли доступ к секретным сведениям. Впоследствии Оппенгеймер был вынужден завершить карьеру. В 1967 году он умер от рака в возрасте 62 лет.

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США атомная бомба Оппенгеймер
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