Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО
Флагман Королевского военно-морского флота Великобритании авианосец «Принц Уэльский» впервые в Европе передан под командование НАТО, сообщила пресс-служба флота.
Как уточнил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, авианосец и его авиагруппа (истребители F-35) завершили учения Falcon Strike в Средиземном море. В течение двух недель самолеты выполняли дневные и ночные вылеты — отрабатывали перехваты, подавление обороны противника и другие ударные задачи. Итальянский фрегат «Луиджи Риццо» присоединился на время маневров к британским кораблям.
«Мы вступаем в новую эпоху угроз, которая требует новой обороны. Наше преимущество — в жесткой силе и крепких альянсах, поэтому уместно отметить этот момент вместе с одним из наших ближайших союзников по НАТО Италией — ее F-35 действовали с авианосца», — сказал Хили.
Он пояснил, что передача руководства авианосной ударной группой является примером британского плана «НАТО прежде всего».
Прошлым летом Хили, только вступивший в должность министра обороны, заявил, что Великобритания будет ведущей силой НАТО в Европе. «[Премьер-министр] Кир Стармер возьмет на себя обязательство гарантировать [это]», — сказал он.
Авианосец Prince of Wales спроектирован для использования самолетов с укороченным взлетом и вертикальной посадкой и способен принять на борт до 72 таких машин, около 250 морских пехотинцев, чтобы обеспечивать поддержку десантных операций. По данным Naval News, его авиагруппа обычно включает 24 истребителя F-35B. «Это самое большое количество истребителей пятого поколения, наблюдавшееся на авианосцах класса «Королева Елизавета» Королевского ВМС», — отмечают авторы издания.
Российские власти неоднократно заявляли, что блок НАТО нацелен на конфронтацию, а оправдание «планами России» атаковать европейские страны Владимир Путин назвал невероятной ложью и бредом.
