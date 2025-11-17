Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров «хабом против России»

Расположение Южной Кореи позволяет сдерживать российские и китайские силы в Японском и Желтом морях, заявил командующий USFK Ксавье Брансон. Путин подчеркивал, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран

Ксавье Брансон (Фото: US Joint Staff / Global Look Press)

Расположение американских войск на Корейском полуострове, который является «стратегическим хабом против Китая и России», позволяет сдерживать две эти страны, говорится в статье командующего Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK) Ксавье Брансона. Выдержки из нее приводят Chosun Ilbo и Yonhap.

Географическое положение региона дает возможность одновременно влиять на три направления — Северную Корею, Китай и Россию, считает Брансон. Он отметил, что база Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке (южнокорейская провинция Кёнгидо), где расположена штаб-квартира американских войск, находится в 254 км от Пхеньяна, в 985 км от Пекина и в 1770 км от Владивостока.

По словам Брансона, иной взгляд на регион с «востоком наверху» (он имеет в виду карту, на которой сверху расположен не север, а восток) меняет стратегическую картину: в случае потенциального конфликта силы США в Корее не будут нуждаться во внешнем подкреплении, а окажутся «внутри защитного пузыря», который нужно преодолеть. Расположение Южной Кореи позволяет ограничивать действия российского флота в Японском море и китайских сил в Желтом море, пишет командующий USFK.

Трех союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе — Южную Корею, Японию и Филиппины — можно объединить в «стратегический треугольник», считает Брансон. «Япония обладает передовыми технологическими возможностями и контролирует критически важные морские узлы вдоль тихоокеанских судоходных путей. Филиппины обеспечивают южные точки доступа и контроль над жизненно важными морскими путями, соединяющими Тихий и Индийский океаны», — указывает он.

Chosun отмечает, что Брансон в своей статье сосредоточился исключительно на геополитических преимуществах Корейского полуострова, не акцентируя внимания на готовности противостоять Северной Корее, что нетипично для командующего USFK.

В мае Брансон говорил, что миссия USFK заключается не только в отражении потенциальной атаки КНДР, но рассматривается как часть более широкой стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе. Его предшественник Пол ЛаКамера заявлял, что американские силы в Южной Корее сосредоточены на защите республики в рамках Договора о взаимной обороне от 1953 года.

В 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Власти Южной Кореи осудили пакт как угрозу национальной безопасности и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, Сеул предупредил о негативном влиянии договора на отношения с Москвой. Российский президент Владимир Путин заверил, что Южной Корее «не о чем беспокоиться», отметив, что соглашение предусматривает военную помощь только в случае, «если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия».

Путин подчеркивал также, что двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран.