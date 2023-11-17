Минобороны поменяло главу ракетных войск и артиллерии

Ракетные войска возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Он уроженец Черниговской области, получил звание Героя России за контртеррористическую операцию на Кавказе. Прежний начальник этого рода войск занимал должность 12 лет

Дмитрий Клименко (Фото: Минобороны России)

Начальником ракетных войск и артиллерии России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. В этой должности его назвала газета российских вооруженных сил «Красная звезда». РБК направил запрос в Минобороны.

Прежде ими руководил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, он возглавлял этот род войск с мая 2011 года. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.

Клименко 54 года. Он родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а затем принимал участие в первой и второй чеченских войнах, сообщало «Офицерское братство». Клименко получил звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».

В 2002 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, а в 2010-м — Военную академию Генштаба России. В 2011–2014 годах Клименко был замначальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа. С февраля 2014 года — начальник ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа. Затем он возглавил кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба. Звание генерал-лейтенанта получил в начале ноября 2023-го.