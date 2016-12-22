Протестующие во Франции попытались прорваться к Елисейскому дворцу

Во Франции в субботу продолжились беспорядки, связанные с ростом цен на бензин. По данным МВД, в митингах приняли участие более 120 тыс. человек. Часть активистов атаковала правительственные учреждения в Париже

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Число пострадавших в ходе акций протеста во Франции достигло 47, сообщает BFM.tv. По меньшей мере трое человек получили серьезные травмы, один пешеход погиб в области Савойя. Власти подчеркивают, что большинство раненых пострадали из-за агрессивных действий автомобилистов, добивающихся отмены решения правительства о повышении цен на бензин.

По данным МВД Франции, всего в разных районах страны протестуют более 120 тыс. человек. Часть людей ведет себя мирно, однако в нескольких городах митинги переросли в столкновения с полицией. Так, в Париже толпа попыталась прорваться к Елисейскому дворцу, однако была оттеснена усиленными нарядами, которым пришлось применить слезоточивый газ.

Центральная магистраль города — Елисейские поля — с начала дня перекрыта активистами. Также отчасти недоступно движение по кольцевой дороге вокруг французской столицы.

Конфликты с полицией были также зафиксированы в Шоле, Ренне, Ниме. В районе Амьена шоссе заблокировали присоединившиеся к протестующим байкеры. По последней информации, полиция в разных частях страны задержала 24 человека.

Участников акций протеста называют «желтыми жилетами», поскольку они носят светоотражающие жилеты, которые обычно используют водители в темное время суток.

Согласно планам правительства, в следующем году налог на дизельное топливо вырастет на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. Такие действия власти предпринимают с целью борьбы с загрязнением атмосферы. «Еще в ходе президентской кампании мы говорили о намерениях прогрессивно повышать налог на бензин, а следовательно, на углероды, и таким образом будем препятствовать загрязнению окружающей среды», — объяснил позицию правительства премьер Эдуар Шарль Филипп (цитаты по Le Monde).

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, сейчас стоимость литра часто превышает €1,6. В среднем по стране стоимость литра бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.