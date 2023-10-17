Думу призвали разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями

Депутаты предложили разрешать работать учителем отсидевшим за особо тяжкие преступления. К таким деяниям относят склонение к суициду, разбой, сбыт наркотиков и другие преступления

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Депутаты предложили разрешать осужденным за умышленные тяжелые и особо тяжелые преступления заниматься преподавательской и тренерской деятельностью после отбытия срока заключения. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Проект предполагает, что комиссии по делам по делам несовершеннолетних получат полномочия по рассмотрению заявлений от отбывших наказание граждан на получение права заниматься педагогической деятельностью. Заявления не будут рассматривать от отбывших наказание за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних.

Тяжкими признаются умышленные преступления с наказанием до десяти лет заключения и неосторожные деяния с наказанием до 15 лет лишения свободы. Особо тяжкими считаются умышленные преступлениями со сроком заключения от десяти лет. К особо тяжким преступления относят склонение к самоубийству, грабеж или организованный разбой, вымогательство, производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере и др.

Еще одним условием станет безупречное поведение заявителей и «активная общественная деятельность» в течение десяти лет после освобождения.

Необходимость такой инициативы депутаты объяснили «практикой исполнения» ст. 331 Трудового кодекса. Она предписывает не допускать до педагогической деятельности лиц, которые имеют или имели судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления с некоторыми исключениями.

Правовое управление Госдумы указало, что инициатива депутатов не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. Положения этих статей уже проверял Конституционный суд и не нашел нарушения принципа соразмерности, так как «на современном этапе развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление лица, совершившего преступление, таким образом, чтобы исключить возможность рецидива преступлений», отмечалось в отзыве на проект. В заключении говорилось, что необходимость заключения правительства «на данный законопроект не усматривается».

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко.