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"ЕР": Помимо С.Удальцова, СК должен проверить И.Пономарева
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"ЕР": Помимо С.Удальцова, СК должен проверить И.Пономарева
Политика, 17 окт 2012, 14:45
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"ЕР": Помимо С.Удальцова, СК должен проверить И.Пономарева
Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что Следственный комитет должен проверить не только лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, но и "эсера" Илью Пономарева в связи с фактами, изложенными в фильме "Анатомия протеста - 2".
Фото: РБК

"Не вижу ничего странного в том, что у Удальцова сейчас проходит обыск, - цитирует В.Бурматова пресс-служба "ЕР". - На мой взгляд, это абсолютно логично, поскольку сейчас окончательно стало понятно, что все его заявления по поводу кадров, продемонстрированных компанией НТВ в "Анатомии протеста", были обычным враньем".

Единоросс напомнил, что С.Удальцов отрицал и факт встречи с грузинскими политиками, но это было подтверждено. А заявление о том, что видеоматериалы в "Анатомии протеста - 2" были монтажом, опровергло следствие, отметил В.Бурматов.

По его словам, для лидера "Левого фронта" ситуация очень серьезная, поскольку речь идет о том, что он вел переговоры об организации массовых беспорядков, причем в интересах третьих стран. Последовавшие процессуальные действия следствия абсолютно логичны, считает депутат.

"На мой взгляд, правоохранительные органы сейчас работают абсолютно корректно, в рамках закона и в интересах безопасности граждан РФ, в интересах безопасности государства", - заявил член генсовета "ЕР".

Происходящее сейчас, по его мнению, является первым этапом. Участие в упомянутой встрече помощника депутата Госдумы И.Пономарева В.Бурматов назвал "фактом вопиющим". По его словам, "к этим совершенно антироссийским действиям, связанным с организацией беспорядков, может быть причастен и сам депутат Госдумы Пономарев".

"Полагаю, что степень участия депутата федерального парламента, который оказался в этом парламенте благодаря тому, что его туда направили избиратели, причастность к антироссийским действиям должна быть детально проверена следствием. Даже участие помощника депутата в подобных переговорах является недопустимым, и уж тем более вопиющим окажется тот факт, если к сговору окажется причастен депутат российского парламента. Все это должно быть максимально проверено следствием", - резюмировал В.Бурматов.

Напомним, СК проверил изложенные в фильме НТВ "Анатомия протеста - 2" факты и пришел к выводу, что С.Удальцов и ряд грузинских политиков действительно готовили массовые беспорядки в России, как утверждали создатели картины.

В ведомстве подтвердили, что глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, консул Грузии в Молдавии Михаил Иашвили и трое их помощников встречались этим летом в Минске с С.Удальцовым, его помощником К.Лебедевым и ассистентом "эсера" И.Пономарева Л.Развозжаевым

В связи с этим следствие возбудило уголовное дело в отношении С.Удальцова, а также политических активистов Леонида Развозжаева, Константина Лебедева и ряда других лиц по ч.1 ст.30 и ч.1 ст.212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков). Сегодня, 17 октября, у С.Удальцова и его родителей были проведены обыски, после чего оппозиционера доставили для беседы к следователям.

Теги: Госдума , Единая Россия , Пономарев , СКР , Удальцов
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