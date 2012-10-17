СКР возбудил дело против С.Удальцова после просмотра "Анатомии протеста"

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, а также активистов Леонида Развозжаева, Константина Лебедева и ряда других лиц. Им инкриминируют ч.1 ст.30 и ч.1 ст.212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков), сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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Поводом к возбуждению уголовного дела послужили факты, изложенные в документальном фильме НТВ "Анатомия протеста - 2". Следователи проверили факты, изложенные в фильме, повествующем о приготовлении к массовым беспорядкам в Москве и регионах.

"В рамках процессуальной проверки специалистами проведено фоноскопическое исследование видеоматериалов, полученных в телекомпании НТВ. Признаков монтажа в видеоматериалах не выявлено. Установлено, что голос, в том числе имеющийся в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в фильме "Анатомия протеста - 2" принадлежит С.Удальцову, а встреча, фрагменты которой показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012г. в жилом помещении в столице Республики Беларусь Минске", - пояснили РБК.

"Участие во встрече с грузинской стороны принимали председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, консул Грузии в Молдавии Михаил Иашвили, а также трое их помощников. С российской стороны во встрече принимали участие лидер "Левого фронта" С.Удальцов, его помощник К.Лебедев, помощник депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева Л.Развозжаев", - добавили в СКР. Сегодня у фигурантов уголовного дела будут проведены обыски.

Следователи также намерены проверить информацию о подготовке участниками указанной встречи террористических актов на территории России. "Если эта информация найдет подтверждение, ей будет дана соответствующая правовая оценка и юридическая квалификация действий С.Удальцова и других его собеседников, в том числе граждан Грузии", - заверили в СКР.

Свое обращение Следственный комитет подытожил советами всем, кто участвовал или хотел бы участвовать в организации массовых беспорядков, подготовке и осуществлении терактов на территории РФ.

"Вы недооцениваете профессионализм российских спецслужб и плохо знакомы с российским законодательством, в частности с Уголовным кодексом РФ, который предусматривает за подобные деяния наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Это касается не только лиц, которые имеют российское гражданство, но и уже известных нам граждан Грузии и других государств.

Как только будет установлена их причастность к подготовке преступных деяний, они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законами Российской Федерации и нормами международного права, объявлены в международный розыск и рано или поздно предстанут перед российским правосудием", - заверили в Следственном комитете.