В Японии за взятку задержали организатора Олимпийских игр

Харуюки Такахаси (Фото: Issei Kato / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Окружная прокуратура Токио задержала бывшего главу оргкомитета Олимпийских игр 78-летнего Харуюки Такахаси по подозрению в получении крупной взятки, передает телеканал NHK.

Правоохранительные органы считают, что он получил взятку от ретейлера AOKI Holdings, который специализируется на продаже мужских костюмов, в связи со спонсорским контрактом на Игры.

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