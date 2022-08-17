Политика ,
0
В Японии за взятку задержали организатора Олимпийских игр
В Японии за взятку задержали организатора Олимпийских игр Харуюки Такахаси
Харуюки Такахаси
Окружная прокуратура Токио задержала бывшего главу оргкомитета Олимпийских игр 78-летнего Харуюки Такахаси по подозрению в получении крупной взятки, передает телеканал NHK.
Правоохранительные органы считают, что он получил взятку от ретейлера AOKI Holdings, который специализируется на продаже мужских костюмов, в связи со спонсорским контрактом на Игры.
Материал дополняется.