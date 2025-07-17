Участник водружения знамени над Рейхстагом посмертно получил звание Героя

Бюст Алексея Береста на территории школы № 1494 в Москве (Фото: GvozdevN / Wikipedia)

Путин присвоил звание Героя России посмертно Алексею Бересту — командиру водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы советских военных. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации», — говорится в документе.

Инициатива по присвоению Бересту звания Героя России посмертно исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области. Они выдвинули это предложение в апреле 2025 года.

«Это же нужно не мертвым, это нужно живым. Чтобы воспитывать нашу молодежь на таких, как Берест», — сказал председатель ростовской городской организации ветеранов Валентин Гербач.

30 апреля 1945 года начался бой за Рейхстаг, в этот же день в бункере покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер. Рейхстаг взяли с третьей попытки, и в ночь на 1 мая Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над главным символом нацистской Германии Знамя Победы. Снимок со знаменем был сделан фотографом Евгением Халдеем на следующий день.

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