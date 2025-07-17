Как изменился состав правительства Украины. Инфографика
В состав предыдущего правительства входил 21 министр, теперь их число сократилось. Из министерств социальной политики и национального единства сформировали Министерство социальной политики, семьи и единства.
Министерства экономики, агрополитики и защиты окружающей среды и природных ресурсов объединили в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Должность министра кабинета министров ликвидировали — ее функции передадут секретариату правительства.
Поста министра культуры и стратегических коммуникаций в указе о назначениях нет.
Читайте РБК в Telegram.
Минцифры предложило изменить правила отсрочки от призыва для ИТ-специалистов
Песков ответил на вопрос о позиции Путина после ультиматума Трампа
Умер режиссер Юрий Кара
США анонсировали новые заградительные пошлины
Стефанишину назначили спецуполномоченным президента Украины по сотрудничеству с США
Депутат раскритиковал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете
Telegram откроет представительство в России
Рада утвердила новое правительство Украины. Подробности
МИД выразил протест посольству Японии из-за участия в военных учениях США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов