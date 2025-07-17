Как изменился состав правительства Украины. Инфографика

Верховная рада утвердила новый состав правительства. Его возглавила премьер Юлия Свириденко. Как изменился состав кабинета министров страны — в инфографике РБК

В состав предыдущего правительства входил 21 министр, теперь их число сократилось. Из министерств социальной политики и национального единства сформировали Министерство социальной политики, семьи и единства.

Министерства экономики, агрополитики и защиты окружающей среды и природных ресурсов объединили в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Должность министра кабинета министров ликвидировали — ее функции передадут секретариату правительства.

Поста министра культуры и стратегических коммуникаций в указе о назначениях нет.