Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации
Премьер-министр Японии Фумио Кисида принес официальные извинения жертвам закона о «защите евгеники», которых власти подвергали принудительной стерилизации, передает NHK. Он выступил с соответсвующим заявлением на встрече с истцами, требовавшими через Верховный суд страны компенсаций за эту политику.
Закон «О защите евгеники» был принят в Японии в 1948 году и действовал почти полвека, до 1996 года. По этому закону допускалась стерилизация больных психическими и генетическими заболеваниями. Ранее в июле в Верховный суд обратились люди, пострадавшие от действия этого закона. Тот обязал правительство выплатить им компенсацию.
«Я очень серьезно отношусь к недавнему решению Верховного суда. Многие люди перенесли огромную физическую и моральную боль из-за бывшего закона «О защите евгеники». Я решил встретиться с ним сегодня, потому что хотел встретиться с ним лично и выразить свое раскаяние и извинения за случившееся», — цитирует NHK слова Кисиды. На фотографиях, которые публикует телеканал, видно, что премьер в знак извинения склонился перед собравшимися.
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