 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принес официальные извинения жертвам закона о «защите евгеники», которых власти подвергали принудительной стерилизации, передает NHK. Он выступил с соответсвующим заявлением на встрече с истцами, требовавшими через Верховный суд страны компенсаций за эту политику.

Закон «О защите евгеники» был принят в Японии в 1948 году и действовал почти полвека, до 1996 года. По этому закону допускалась стерилизация больных психическими и генетическими заболеваниями. Ранее в июле в Верховный суд обратились люди, пострадавшие от действия этого закона. Тот обязал правительство выплатить им компенсацию.

«Я очень серьезно отношусь к недавнему решению Верховного суда. Многие люди перенесли огромную физическую и моральную боль из-за бывшего закона «О защите евгеники». Я решил встретиться с ним сегодня, потому что хотел встретиться с ним лично и выразить свое раскаяние и извинения за случившееся», — цитирует NHK слова Кисиды. На фотографиях, которые публикует телеканал, видно, что премьер в знак извинения склонился перед собравшимися.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17:38
Токио извинился перед жертвами принудительной стерилизации Политика, 20:06
На тушение пожара в центре Москвы направили вертолет Общество, 20:03
Сочи обогнал Москву по ценам на аренду жилья Недвижимость, 20:02
В «Сириусе» загорелась кровля недостроенного концертного зала. Видео Общество, 19:57
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 19:49
Выступление Лаврова в ООН прервали крики Политика, 19:46
Футболиста сборной Японии задержали по подозрению в сексуальном насилии Спорт, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Каролина» расторгнет контракт с чемпионом НХЛ Евгением Кузнецовым Спорт, 19:34
Пляжный волейбол: чем запомнились матчи финального этапа Кубка России Спорт, 19:25
Немцу дали почти семь лет за поставку в Россию деталей для дронов Политика, 19:24
За ошибочно унаследованное жилье впервые расплатилась нотариальная палата Недвижимость, 19:21
В Ленобласти четыре человека погибли в ДТП с «Ласточкой» Общество, 19:18
«Само пройдет»: как уговорить близкого пойти к врачу Pro, 19:07
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 19:00