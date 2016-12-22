Путин рассказал о нехватке ресурсов для слежки за всеми магнатами

Владимир Путин в интервью телеканалу Fox опроверг наличие у России компромата на президента США. Он подчеркнул, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми политиками и бизнесменами

Владимир Путин (Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Zuma / Global Look Press)

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором рассказал о внешней политике России и прокомментировал сообщения о наличии у Кремля компромата на президента США. Российский президент вновь опроверг эту информацию и назвал обвинения в попытках вмешаться в ходы выборов в США «просто смешными».

Вопрос ведущего интервью о наличии у Москвы компромата на Трампа прозвучал после того, как лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси назвала предполагаемое «досье Трампа» залогом «слабости Трампа перед Путиным». «Это доказывает, что у русских есть что-то на президента — в личном, финансовом или политическом плане», — заявила она, комментируя саммит в Хельсинки.

«У нас нет ничего», — ответил на вопрос о компромате на Трампа Путин. «Я не хотел бы обидеть президента Трампа, хотя мои слова и могут показаться грубыми — но до того, как он объявил, что собирается выдвигаться в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», — пояснил он.

О наличии у России компромата на Трампа со ссылкой на досье, собранное экс-агентом британской разведки Кристофером Стилом, в январе 2017 года сообщило издание BuzzFeed. По версии автора досье, информацию о Трампе российские спецслужбы собирали порядка пяти лет, еще до того, как он решил баллотироваться в президенты.

«Он был богатым человеком, но в Соединенных Штатах много богатых людей. Он был в строительном бизнесе. Он организовал конкурсы красоты. Но нет, никому не приходило в голову, что он подумает о том, чтобы баллотироваться на пост президента», — прокомментировал Путин слухи о слежке за Трампом.

Президент подчеркнул, что Россия просто не смогла бы организовать слежку за всеми финансовыми магнатами США. Он напомнил, что на Петербургский международный экономический форум ежегодно приезжают до 500 значимых бизнес-фигур, многие из которых являются намного более крупными предпринимателями, чем Трамп.

«Вы думаете, что наши спецслужбы фактически организовали слежку за каждым из них? Ну, в отличие от вас, в отличие от Соединенных Штатов, мы этого не делаем. У нас недостаточно ресурсов для этого. У нас недостаточно людей для организации тотального контроля. Это не входит в наши планы», — сказал глава государства.