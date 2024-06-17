Алексей Чекунков — о «замещении бизнесменов» и патриотическом социализме

Альтернативой «неприжившемуся» бизнесу для развития Дальнего Востока и Арктики должен стать «союз служителей и созидателей, оплаченный более смелым использованием госдолга», считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Мы живем при «патриотическом социализме», а двигателями экономики могут стать созидатели, которых мотивирует гордость, а не только прибыль, пишет он в статье для РБК

Алексей Чекунков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дальний Восток и Арктика занимают более половины территории России. Несмотря на низкую заселенность и сложные условия жизни, Дальний Восток и Арктика дают до 30% российского экспорта. Экономическая сила Дальнего Востока и Арктики построена за последние 100 лет командирским методом и державными решениями. Не умаляя значение первопроходцев и ценность пушнины в XVI–XIX веках, именно ударные стройки большевиков, в том числе принудительные, и масштабные проекты Госплана СССР позволили построить в тайге крупные города и мощные предприятия, сегодня составляющие хребет российской экономики.

«Строить города на мерзлоте подневольным трудом больше не получится»

Дальний Восток и Арктика во многом представляют собой концентрат России — громадные территории, природные богатства, неравномерное расселение и сложный климат. Особенности их освоения несут уроки для развития всей страны. Как обеспечить рост в трудных природно-климатических условиях? Чем восполнить дефицит трудовых ресурсов? Как распорядиться богатством недр? Как извлечь пользу от соседства с динамичными странами Азии?

Многое из того, что создано на наших восточных рубежах и в северных широтах, поражает воображение и вызывает реакцию: «Так делали раньше, сейчас такое невозможно.» Действительно, строить города на мерзлоте, копать тысячи километров шахт и прокладывать тысячи километров дорог подневольным трудом больше не получится. Также, как и привлекать людей «на севера» в три-пять раз более высокими зарплатами — результатом будут неконкурентоспособные предприятия, инфляция и оскудение ресурсов для остальных 136 миллионов россиян. Любой подход к развитию стратегических территорий — где мало людей, но много ресурсов — должен быть нацелен на создание конкурентоспособной экономики и достойных условий для жизни, невзирая на расстояния и климат.

«Иммунная реакция государственного организма»

Для контраста полезно посмотреть на соседей по Дальнему Востоку, у которых огромное население и мало природных богатств. Главным ресурсом, который на протяжении десятилетий успешно использовали азиатские страны, был дешевый дисциплинированный труд. По мере накопления благосостояния вместо «дешевого» он становился производительным — благодаря освоению передовых технологий. Еще один фактор успеха — культура предпринимательства. Произвести дешевле, продать больше, улучшить, повторять бесконечно. В Азии удачно сложились три компонента успешного предпринимательства: (1) готовность к конкуренции — ген мандарина, прошедшего жесткий отбор; (2) любовь к торговле — ген портового торговца шелком, и (3) терпение и труд — ген рисового фермера. В Китае, Японии и Корее более 30 миллионов частных компаний. Эта армада предпринимателей отчаянно конкурирует между собой и со всем миром, в процессе создавая все более совершенные товары, наполняя бюджеты и обогащая свои народы.

Для нас актуален другой путь. В нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей, а массовый труд русских крестьян сильно отличался от труда рисовых фермеров. Поэтому образ азиатского предпринимателя, лавирующего по рынкам и по капле выжимающего эффективность из своего предприятия, от нас далек. Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось), фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса. Не хватило времени. Пройдя через грехи быстрого накопления капитала в 90-е, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим. Редких позитивных примеров типа «Магнита» и «Wildberries» не хватило, чтобы это отношение развеять. Иммунной реакцией государственного организма стало «очищающее» внимание силовиков к предпринимателям, делающее бизнес занятием сродни бейсджампингу. Как результат, доля частного сектора стабильно снижается вот уже двадцать лет, а самих предпринимателей не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций.

Алексей Чекунков (Фото: пресс-служба Министерства России по развитию Дальнего Востока и Артики)

«Не существует плохих ресурсов, существуют глупые или нечестные люди»

Альтернативой массовому предпринимательству в его азиатском, равно как и в западном понимании, является заметная в нашей истории культура служения и созидания. В нашем обществе Служба всегда была сопряжена с наивысшим почетом — служба царю, Отечеству, служба в церкви. По моему собственному опыту перехода из «бизнес-среды» на государственную службу могу утверждать, что подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть, и искренне мотивированы решать проблемы людей. Вторая присущая нам особенность — культура Созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Уместно вспомнить притчу о двух каменотесах, один из которых «тесал камень», а второй, делавший то же самое — «строил храм». Второй — русский. Видно, опыт преодоления трудностей среды вложил в нас эту любовь творить со смыслом, а не просто отрабатывать свой хлеб.

Я много встречал эти два архетипа — служителей и созидателей — в поездках по Дальнему Востоку и Арктике. Директора заводов и начальники железных дорог, командиры на космодроме и учителя в техникуме, руководители строек и инспектора заповедников, врачи и госслужащие. Чтобы поделиться их историями, и их духом, с остальным миром, мы сложили разговоры с такими людьми в проект «Служить и Созидать» в моем Тг-канале. Я верю, что эти примеры дают ответ на вопрос, «кто» будет выступать катализатором развития и цементировать наше общество в будущем. Вместо неприжившихся «бизнеса» / «предпринимателей», увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина.

Теперь о том, «как» запустить маховик быстрого роста. Не стесняться своих сил, особенно данных природой. Категорически не приемлю разговоры о «ресурсном проклятье», «сырьевом придатке» и т.п. Канада, Австралия и Саудовская Аравия согласятся. Не существует плохих ресурсов, существуют глупые, либо нечестные люди, которых нельзя к ресурсам подпускать. Чтобы создать отрасль экономики, где есть добавленная стоимость 50% и более, нужно несколько поколений упорного труда, подходящие условия и удача. В добыче углеводородов, металлов и удобрений такая маржа — норма. Зарплаты гораздо выше средних по экономике, налоги легко исчисляются с тонны продукции. Эффективная разработка недр — святая обязанность нации во имя процветания нынешних и будущих поколений, а не признак недоразвитости экономики. В какие переделы идти дальше и какие направления науки и техники развивать — вопросы из разряда «что делать с деньгами». Важные вопросы, но эти деньги сначала нужно заработать. В России (главным образом, на Дальнем Востоке и в Арктике) еще есть масса разведанных, но не разрабатываемых недр — хороший задел на будущее. Для созидательной, а не хищнической отработки природных ресурсов как раз и необходима совместная работа созидателей и служителей. Для первых — мотивация строить эффективные предприятия, а не «бери деньги и беги». Для вторых — мотивация решать проблемы людей, используя создаваемые созидателями ресурсы.

Кроме другого подхода к организации труда (долгосрочное созидание, а не бездушное предпринимательство), России необходимо преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Нас немногим больше, чем японцев (146 млн против 122 млн), а площадь страны превосходит Японию в 45 раз. Гигантские советские стройки с надрывом тянул 280-миллионный СССР, бросая все силы то на один приоритет, то на другой; для сегодняшней России единственный путь — использование технологий и роботизация. В Южной Корее сейчас 868 роботов на 10 тысяч человек, в Японии 364, в Китае 187. В России 11 роботов на 10 тысяч человек — в 10 раз меньше среднемирового уровня. С учетом нацеленности на технологический суверенитет, нам необходима срочная и глубокая роботизация. Очевидно, что роботы не будут выстроены вдоль улиц в рамках благоустройства, а должны трудиться на современных предприятиях — соответственно, речь о новой индустриализации страны. Для создания этих новых технологичных предприятий и нужны умные созидатели, в немалом количестве. Ими могут стать сегодняшние инженеры, в том числе те, кто сейчас проходит жесткую «инженерную школу», работая с современными боевыми технологиями в зоне СВО. Видел на примере наших ребят, которые сменили кресла в министерстве на военную форму, и работали с БПЛА на фронте, что соответствующие навыки приходят быстро, а боевой дух в созидании также пригодится, так как конкуренцию и борьбу за эффективность никто не отменит.

Алексей Чекунков (Фото: пресс-служба Министерства России по развитию Дальнего Востока и Артики)

«Принципы патриотического социализма»

Откуда взять средства для новой индустриализации? России удалось достичь почти кратного роста благосостояния с 2000 года без наращивания долга. Госдолг в России составляет 18% от ВВП — очень комфортный уровень. Китай обременен в 4 раза больше; США — в 7 раз, Япония — в 15 раз. На душу населения Россия должна 3 тысячи долларов; Китай — 10 тысяч, а США — 104 тысячи. Большинство развитых стран мира тащат на себе тяжелый финансовый горб, в период высоких процентных ставок он давит все сильнее, и отрастает еще больше. Почти четверть века мы прошли с постоянным профицитом бюджета — невиданное состояние для зарубежных стран, где политики бесконечно соревнуются в яркости обещаний, и каждые несколько лет вынуждены что-то из этих обещаний оплачивать, невзирая на последствия.

И четверть века мы разумно распоряжались экспортной выручкой, не разменивая золото (/нефть /газ /зерно /рыбу и т.д.) на иностранные бусы, а инвестируя в инфраструктуру и развитие собственных отраслей. Однако, накопленный потенциал для роста долга рано или поздно нужно будет реализовать для форсирования развития, иначе отставание в передовых технологиях будет нарастать экспоненциально. Долговой стимул нужно использовать для создания новых производств и инфраструктуры, которые сделают экономику сильнее. Плавное замещение рыночных предпринимателей и неэффективных гос-корп-менеджеров созидателями возможно путем направления долгового капитала в созидательные проекты, согласованные государством. Союз служителей и созидателей, оплаченный более смело используемым госдолгом.

Слушая послание президента Федеральному собранию в начале года, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живем: патриотический социализм. У нас высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и высокий уровень консолидации общества вокруг государственных приоритетов. Сугубо капиталистические механизмы, такие, как рыночное предпринимательство, в нашем контексте сбоят. Отсюда необходимость новых ролевых моделей служителей и созидателей для ускорения развития с учетом особенностей нашей истории, географии и менталитета. Для того, чтобы победить рыночное предпринимательство в международной конкурентной борьбе, развитие по пути служения и созидания должно опираться на три принципа: