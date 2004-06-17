США ужесточают санкции в отношении Кубы

Власти США с 30 июня с.г. ужесточают ограничения на посещение своими гражданами Кубы. Опубликованные в правительственном издании Federal Register новые правила позволяют гражданам США посещать своих кубинских родственников один раз в три года, при этом длительность поездки не должна превышать двух недель.

Ранее американцы могли посещать своих ближайших кубинских родственников один раз в год. При этом гражданам США, не имеющим родственников на Кубе, запрещено посещать остров.

Кроме того, американцам запрещено вывозить из Кубы какие-либо товары, а также пользоваться какими-либо услугами со стороны кубинского правительства или кубинских граждан. Ранее американцы могли приобретать на остове Свободы товары для личного пользования на 100 долл.

Помимо этого, гражданам США разрешается вывозить на Кубу лишь 300 долл., в то время как ранее эта сумма достигала 3 тыс. долл. Документ, кроме того, жестко ограничивает визиты на остров в образовательных целях, передает Reuters.

Напомним, что это не первые ограничения, введённые американским правительством против Кубы: так, Дж.Буш 6 мая 2004г. подписал постановление об ужесточении правил перевода денежных средств на Кубу. Цель этой меры - сократить приток на остров наличных средств, которые, по мнению Вашингтона, идут на поддержку режима Фиделя Кастро.

А ещё раньше Белый дом заявил, что США намерены в течение ближайших двух лет выделить 59 млн долл. на поддержку продемократических группировок на острове и предание широкой огласке информации о нарушениях прав человека на Кубе. Как заявляют в американской администрации, все эти меры призваны ускорить смену режима на острове и проведение там демократических преобразований.

Напомним, что ранее в США была создана специальная комиссия, призванная оценить обстановку в регионе. По результатам проверок, президенту США Джорджу Бушу было рекомендовано принять ряд политических и экономических мер против режима Фиделя Кастро на Кубе.

Некоторые СМИ получили доступ к докладу спецкомиссии. В нем, в частности, говорится, что Вашингтону необходимо увеличить финансирование теле- и радиоканалов, вещающих на Кубу. Также рекомендуется оказывать всяческую поддержку кубинским диссидентам и, кроме того, способствовать ухудшению отношений других стран с Кубой. Значительное место в докладе уделено "построению демократии на Кубе" после ухода Фиделя Кастро.

Усиление экономического и политического давления со стороны США вынудило правительство Кубы ввести экстренные меры по сохранению валютных резервов страны. В частности, на острове приостановлена работа всех магазинов, торгующих за иностранную валюту.

Видимо, "построив" демократию в Ираке, официальному Вашингтону не терпится продолжить её экспорт на другие страны мира.

В продолжение темы острова Свободы, телекомпания Би-би-си приводит интересный факт: сотрудники Национального архивного управления в Вашингтоне откопали в своём учреждении забавный документ. В архивах переписки президента Франклина Рузвельта нашли письмо, в котором 12-летний Фидель Кастро вежливо просит прислать 10-долларовую купюру.

"Я никогда в жизни не видел зеленую 10-долларовую банкноту. Мне бы очень хотелось иметь ее. Ваш друг", - старательно написал будущий кубинский лидер и указал обратный адрес школы, в которой учился: Колегио де Долорес, Сантьяго, Куба. Неизвестно, получил ли Ф.Кастро ответ, но через 19 лет партизаны под командой Кастро свергли проамериканского президента Кубы Фульхенсио Батисту.

Напомним, Фидель Кастро возглавляет Кубу с 1959 года, и занимает второе место среди мировых лидеров по времени пребывания на своем посту, уступая лишь королеве Великобритании Елизавете II.