Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,73 EUR Нал. 70,55 69,78 USD Бирж. 56,84 +0,18 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8863,80 -661,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,95 -0,82% DJIA 25230,22 -0,42% Nasdaq 7598,18 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
США ужесточают санкции в отношении Кубы
Лента новостей
Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество
США ужесточают санкции в отношении Кубы
Политика, 17 июн 2004, 08:07
0
США ужесточают санкции в отношении Кубы
Власти США с 30 июня с.г. ужесточают ограничения на посещение своими гражданами Кубы. Опубликованные в правительственном издании Federal Register новые правила позволяют гражданам США посещать своих кубинских родственников один раз в три года, при этом длительность поездки не должна превышать двух недель.

Ранее американцы могли посещать своих ближайших кубинских родственников один раз в год. При этом гражданам США, не имеющим родственников на Кубе, запрещено посещать остров.

Кроме того, американцам запрещено вывозить из Кубы какие-либо товары, а также пользоваться какими-либо услугами со стороны кубинского правительства или кубинских граждан. Ранее американцы могли приобретать на остове Свободы товары для личного пользования на 100 долл.

Помимо этого, гражданам США разрешается вывозить на Кубу лишь 300 долл., в то время как ранее эта сумма достигала 3 тыс. долл. Документ, кроме того, жестко ограничивает визиты на остров в образовательных целях, передает Reuters.

Напомним, что это не первые ограничения, введённые американским правительством против Кубы: так, Дж.Буш 6 мая 2004г. подписал постановление об ужесточении правил перевода денежных средств на Кубу. Цель этой меры - сократить приток на остров наличных средств, которые, по мнению Вашингтона, идут на поддержку режима Фиделя Кастро.

А ещё раньше Белый дом заявил, что США намерены в течение ближайших двух лет выделить 59 млн долл. на поддержку продемократических группировок на острове и предание широкой огласке информации о нарушениях прав человека на Кубе. Как заявляют в американской администрации, все эти меры призваны ускорить смену режима на острове и проведение там демократических преобразований.

Напомним, что ранее в США была создана специальная комиссия, призванная оценить обстановку в регионе. По результатам проверок, президенту США Джорджу Бушу было рекомендовано принять ряд политических и экономических мер против режима Фиделя Кастро на Кубе.

Некоторые СМИ получили доступ к докладу спецкомиссии. В нем, в частности, говорится, что Вашингтону необходимо увеличить финансирование теле- и радиоканалов, вещающих на Кубу. Также рекомендуется оказывать всяческую поддержку кубинским диссидентам и, кроме того, способствовать ухудшению отношений других стран с Кубой. Значительное место в докладе уделено "построению демократии на Кубе" после ухода Фиделя Кастро.

Усиление экономического и политического давления со стороны США вынудило правительство Кубы ввести экстренные меры по сохранению валютных резервов страны. В частности, на острове приостановлена работа всех магазинов, торгующих за иностранную валюту.

Видимо, "построив" демократию в Ираке, официальному Вашингтону не терпится продолжить её экспорт на другие страны мира.

В продолжение темы острова Свободы, телекомпания Би-би-си приводит интересный факт: сотрудники Национального архивного управления в Вашингтоне откопали в своём учреждении забавный документ. В архивах переписки президента Франклина Рузвельта нашли письмо, в котором 12-летний Фидель Кастро вежливо просит прислать 10-долларовую купюру.

"Я никогда в жизни не видел зеленую 10-долларовую банкноту. Мне бы очень хотелось иметь ее. Ваш друг", - старательно написал будущий кубинский лидер и указал обратный адрес школы, в которой учился: Колегио де Долорес, Сантьяго, Куба. Неизвестно, получил ли Ф.Кастро ответ, но через 19 лет партизаны под командой Кастро свергли проамериканского президента Кубы Фульхенсио Батисту.

Напомним, Фидель Кастро возглавляет Кубу с 1959 года, и занимает второе место среди мировых лидеров по времени пребывания на своем посту, уступая лишь королеве Великобритании Елизавете II.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Куба: США "дерзко вмешались" в наши дела Политика
Ф.Кастро: Дж.Буш хочет меня убить Политика
Правозащитники Кубы: На острове 100 тыс. заключенных Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.