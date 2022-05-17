Мосгорсуд перенес оглашение решения по апелляции Алексея Навального

В Мосгорсуде рассматривалась апелляция на решение Лефортовского районного суда, который 22 марта приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы.

Алексей Навальный (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Московский городской суд начал во вторник, 17 мая, рассмотрение апелляции стороны защиты на приговор Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РБК.

Навальный заявил ходатайство о переносе заседания на неделю, обосновав это тем, что не ознакомлен с аудиозаписью вынесения приговора, в котором ранее его защита находила неточности. «Основание номер 2, может быть, вам покажется техническим, потому что вы на воле находитесь. Для меня это важно. Я нахожусь в колонии общего режима. Длительное свидание с родственниками у меня есть один раз в три месяца. И у меня сейчас, буквально с 16 числа, наступило время, когда я имею право провести это свидание. Я своевременно подал заявку, оно назначено на 20 число. Если вы мне приговор мой утвердите, я перевожусь в колонию строгого режима. Никто не понимает, как там все будет устроено. В обычной ситуации человек находится в СИЗО, но я нахожусь в колонии общего режима, у меня есть право на это свидание. Там у меня будет свиданий еще меньше, и это свидание сгорит. У меня есть полное право его получить: я отсидел 3 месяца, у меня есть право увидеть родственников», — сказал он, выступая по видеосвязи из колонии.

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Судья в ответ заметила, что ранее Навальный заявил, что не хотел знакомиться с аудиозаписью заседания. Оппозиционер пояснил, что хотел бы ознакомиться с записью не заседания целиком, а приговора. Судья ходатайство удовлетворила и перенесла заседание на 24 мая.

Двадцать второго марта Лефортовский районный суд на выездном заседании, которое проходило в исправительной колонии (ИК) № 2 Владимирской области, приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн руб.

В приговоре Лефортовского суда говорилось, что «Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Навальный участвовал в создании интернет-сайтов и соцсетей, содержащих разоблачительные сведения о коррупции чиновников и формы для сбора пожертвований. Эти интернет-ресурсы были, по версии следствия, частью плана по хищению денежных средств, которые потратили нецелевым образом.

Навальный называл материалы уголовного дела доказательством прозрачности работы Фонда борьбы с коррупцией (признан судом экстремистской организацией и ликвидирован). «Вы принесли в суд материалы о четверых людях, которые сделали пожертвования на 2 млн руб. Причем один из них — это слесарь, который сделал пожертвование в 1 млн руб., а через две недели написал заявление, и на следующий день было возбуждено уголовное дело», — говорил он в суде.

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Также Навальному вменяли неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК). Во время процесса по клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Навальный своими высказываниями дискредитировал российскую судебную систему.

Оппозиционер вину не признал, связав обвинения со своей деятельностью.

После судебного заседания во владимирской исправительной колонии адвокат Ольга Михайлова сообщила журналистам, что в девять лет лишения свободы входит срок заключения, предусмотренный вынесенным ранее приговором по делу «Ив Роше». Ранее по этому делу Навального приговорили к трем с половиной годам заключения, но в феврале 2021 года заменили условный срок на реальный.