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На "Баррикадной" задержаны десятки оппозиционеров
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На "Баррикадной" задержаны десятки оппозиционеров
Политика, 17 мая 2012, 02:16
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На "Баррикадной" задержаны десятки оппозиционеров
Сотрудники полиции вечером 16 мая задержали несколько десятков участников лагеря оппозиции на Кудринской площади в центре Москвы, куда те переместились после ликвидации лагеря на Чистых прудах. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.
Фото: РБК

По предварительным данным, задержаны около 40 человек, среди них - сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин. При разгоне лагеря оппозиционеры хотели перекрыть Садовое кольцо, но полиция пресекла эту попытку. У нескольких автозаков протестующие прокололи колеса.

Причиной волнений послужило изъятие полицейскими кассы лагеря, сообщил депутат Госдумы Илья Пономарев. "Коробка изъята полицией под командованием подполковника Бородина из ЦАО. После этого и начались столкновения", - написал политик в своем микроблоге.

Эту информацию подтвердил И.Яшин. "Еще раз. Полиция устроила провокацию, разгромив инфоцентр, изъяв кассу и арестовав активистов. Это привело к конфликту и разгону", - уточнил оппозиционер.

Через некоторое время на Кудринскую площадь прибыли телеведущая Ксения Собчак и депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков. Они провели переговоры с полицией, по итогам которых сотрудники правопорядка пообещали не разгонять лагерь, если протестующие не будут спать на газонах, выкрикивать лозунги и готовить еду.

Общее собрание лагеря приняло решение оставаться на Кудринской площади и никуда не уходить до разгона.

Прибывшая на "Баррикадную" депутат Мосгордумы от "Единой России" Людмила Стебенкова сообщила корреспонденту РБК, что людей задержали за организацию незаконного пункта общественного питания. Она также прокомментировала ситуацию с изъятием кассы лагеря. По ее словам, представители ОМОНа заявили ей в личной беседе, что когда изымали ящики с водой, возможно, захватили и коробку с деньгами. По данным Л.Стебенковой, денег в кассе было немного.

На Кудринскую площадь прибыл и политолог, член "Единой России" Сергей Марков. Он высказался за плюрализм мнений, но разбивать кемпинги в центре города, по его мнению, незаконно. С.Марков добавил, что "подобные лагеря разгоняют во всех городах мира, где сильная власть".

Предыдущий лагерь на Чистопрудном бульваре оппозиция разбила 8 мая, он проходил в виде "народных гуляний". В зависимости от времени суток в нем находилось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В ночь на 16 мая лагерь был разогнан по решению суда, куда обратились местные жители, недовольные шумом и беспорядком.

Теги: Баррикадная , Москва , ОМОН , митинг , оппозиция
Главное
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