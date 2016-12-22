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МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США
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МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США
Война в Сирии, 18:46
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МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США
Эр-Рияд обсуждал отправку военных в Сирию с союзниками по Исламской коалиции, заявил глава МИД Саудовской Аравии. США рассматривает замену своих военных в Сирии на смешанный военных контингент с участием арабских стран, писала WSJ
Адель аль-Джубейр (Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»)

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил о готовности отправить войска в Сирию, если Эр-Рияду поступит такое предложение. Об этом сообщает газета Al Bayan.

Такое заявление глава саудовского внешнеполитического ведомства сделал по итогам совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

«Мы обсуждали отправку военных в Сирию с Исламской коалицией по борьбе с терроризмом», — сказал аль-Джубейр. Он подчеркнул, что это решение будет принято при условии соответствующего запроса со стороны западной коалиции под руководством США, а единственным выходом из ситуации остается политическое урегулирование.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать на контролируемой Вашингтоном территории в Сирии воинский контингент, который заменил бы находящихся там американских военных.

По данным издания, Вашингтон также обратился к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой предоставить «миллиарды долларов» на восстановление инфраструктуры северной части Сирии.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
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Исламская военная коалиция была создана Саудовской Аравией в декабре 2015 года для борьбы против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), в нее входят 34 страны, в том числе Турция, Египет, Ливия, Ливан, ОАЭ, Пакистан и др.

Зачем Саудовская Аравия организовала исламскую коалицию против терроризма
Политика

Первый в истории саммит этой организации прошел в конце ноября 2017 года. По итогам этого мероприятия министры стран-участниц приняли декларацию, в которой определили порядок работы коалиции. В декларации организации также указано, что встречи министров обороны членов коалиции будут проходить ежегодно «под председательством его высочества» — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который одновременно занимает пост главы Минобороны страны.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Саудовская Аравия , Сирия , войска
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