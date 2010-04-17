Сторонники К.Бакиева ворвались в здание администрации Джалал-Абада

Около 500 сторонников свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева ворвались в здание администрации Джалал-Абадской области. Они требуют освободить задержанного экс-министра обороны страны Бакыта Калыева.
Одновременно с этим участники митинга в поддержку свергнутого президента избили главу МВД временного правительства Киргизии Болота Шерниязова. Он приехал в регион руководить операцией по задержанию Жаныбека Бакиева,.брата свергнутого президента Киргизии. Об этом сообщает радио "Свобода".
Ранее сообщалось, что под Джалал-Абадом проводится спецоперация по задержанию Ж.Бакиева. О ее результатах пока не ясно.
Отметим, что временное правительство Киргизии инкриминирует Ж.Бакиеву причастность к смерти более 80 оппозиционеров во время митингов 7 апреля в Бишкеке.