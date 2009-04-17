ЦИК Молдавии объявил итоги пересчета голосов на выборах

Пересчет голосов на парламентских выборах 5 апреля 2009г. в Молдавии подтвердил победу Партии коммунистов. Об этом сообщила РБК заместитель председателя молдавского Центризбиркома Рената Лапти.

По ее словам, в ходе повторного пересчета бюллетеней ЦИК не выявил больших изменений. Полученные данные существенно не расходятся с итогами первого подсчета, и расклад сил в новом парламенте останется прежним. Р.Лапти отметила, что итоговый протокол по выборам 5 апреля будет подписан Центризбиркомом 21 апреля 2009г., после чего все документы будут переданы для утверждения в Конституционный суд.

Как сообщалось ранее, согласно подведенным ранее результатам парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля 2009г., обнародованным ЦИК Молдавии, в парламент XVII созыва войдут четыре политические партии: Партия коммунистов Молдавии, Либеральная партия, Либерально-демократическая партия Молдавии и альянс "Наша Молдавия".

Правящая Партия коммунистов набрала 49,48% голосов, Либеральная партия - 13,14% голосов избирателей, Либерально-демократическая партия - 12,43%, альянс "Наша Молдавия" - 9,77% голосов. Другие политические партии и независимые кандидаты, принявшие участие в выборах, не преодолели избирательный порог, установленный на уровне 6% и 3% соответственно.

Партия коммунистов Молдавии, согласно предварительным данным, получит в парламенте нового созыва 60 депутатских мандатов из 101, ей может не хватить одного голоса для самостоятельного избрания нового президента. Либеральная и Либерально-демократическая партии Молдавии, как ожидается, получат по 15 мандатов, а "Наша Молдавия" - 11 мандатов.

Оппозиционные партии, оспаривающие результаты выборов, заявили ранее, что не намерены сотрудничать с Партией коммунистов, вступать с ней в коалицию, намерены организовать повторные выборы, которые могут быть проведены, если парламент не сможет избрать президента. Глава государства может быть утвержден 3/5 голосов парламентариев, т.е. как минимум 61 депутатом. Действующий президент Молдавии, лидер партии коммунистов В.Воронин уже дважды избирался на этот пост, поэтому, согласно Конституции страны, баллотироваться в президенты больше не может.