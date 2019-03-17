УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию

Сирицы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «главный вопрос в деньгах». Для развития производства бульдозеров глава УВЗ предложил властям России отграничить закупки иностранной дорожно-строительной техники

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Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово», — отметил гендиректор УВЗ. По словам Потапова, сирийцы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «так вопрос не стоит».

«Главный вопрос в деньгах. Все исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров — это одна ситуация, если на сто — другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии», — пояснил гендиректор УВЗ. На вопрос, возможно ли осуществление поставок в кредит, Потапов ответил: ​«Кредиты — это не к нам».

Ограничения на иностранную технику

Дорожно-строительная техника — серьезный сегмент для УВЗ, подчеркнул гендиректор предприятия. «Нас достаточно серьезно забили дешевые производители из Юго-Восточной Азии, поэтому, я считаю, необходимы меры государственного регулирования», — говорит Потапов. По его мнению, эти меры должны ограничивать поступление иностранной продукции, если есть российские аналоги. Это вписывается и в рамки программы диверсификации, и в рамки программы импортозамещения, уверен Потапов.