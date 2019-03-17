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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию
Сирицы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «главный вопрос в деньгах». Для развития производства бульдозеров глава УВЗ предложил властям России отграничить закупки иностранной дорожно-строительной техники
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово», — отметил гендиректор УВЗ. По словам Потапова, сирийцы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «так вопрос не стоит».

«Главный вопрос в деньгах. Все исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров — это одна ситуация, если на сто — другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии», — пояснил гендиректор УВЗ. На вопрос, возможно ли осуществление поставок в кредит, Потапов ответил: ​«Кредиты — это не к нам».

Ограничения на иностранную технику

Дорожно-строительная техника — серьезный сегмент для УВЗ, подчеркнул гендиректор предприятия. «Нас достаточно серьезно забили дешевые производители из Юго-Восточной Азии, поэтому, я считаю, необходимы меры государственного регулирования», — говорит Потапов. По его мнению, эти меры должны ограничивать поступление иностранной продукции, если есть российские аналоги. Это вписывается и в рамки программы диверсификации, и в рамки программы импортозамещения, уверен Потапов.

«Когда какой-то большой руководитель стоит перед камерами и говорит: «Мы открываем то-то, и то-то», — а у него за спиной стоят «Катерпиллеры», а не бульдозеры Челябинского тракторного завода, есть возможность набрать и спросить: «Почему не ЧТЗ?» — привел пример Потапов. — Получаем ответы, что качество не то или цена. Значит, что мы должны? Повысить качество, снизить цену и расширить линейку. Чем мы и занимаемся. И конечно, развитие рынков».

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В июле 2017 года УВЗ на выставке «Иннопром» впервые показал свой бронированный бульдозер Б10. Разработкой и производством бульдозера занимается Челябинский тракторный завод. Машина, как отмечал тогда Потапов, не подвержена тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу, который сидит за рычагами.По словам гендиректора УВЗ, бульдозер можно использовать в горной местности, им можно «разбирать завалы». «Точно так же он может работать, как мирно пашущий танк», — добавил Потапов. Он подчеркивал, что интерес к разработке проявили в ряде стран, в том числе в странах Ближнего Востока.

Эксплуатационная мощность трактора составляет 190 лошадиных сил. Представлены три модификации: Б10М, Б10М2 и Б10МБ. Эти бульдозеры разработаны на базе тракторов Т10М. Масса трактора составляет до 24,5 т. На машинах установлена трехточечная подвеска тележки с балансирной балкой. На Б10М и Б10МБ можно установить механическую или гидромеханическую трансмиссию, на Б10М2 — только гидромеханическую. Скорость движения в случае с гидромеханикой составит 10,86 км/ч, назад — 13,48 км/ч. В случае с механической трансмиссией — 10,4 км/ч и 10,2 км/ч соответственно.

После 2020 года российский оборонно-промышленный комплекс, в котором заняты 2 млн человек, ждет резкое сокращение гособоронзаказа — основного источника финансирования. До 2025 года отрасли предстоит наладить выпуск гражданской продукции в объеме 30% (до 2030 года — 50%) от всего производства ОПК. От диверсификации оборонки будет зависеть развитие всей российской экономики, заявил Владимир Путин в ноябре во время итоговых совещаний с руководством Минобороны и ОПК в Сочи. Курирующий отрасль заместитель председателя правительства Юрий Борисов в интервью РБК отмечал, что гособоронзаказ будет падать, а в условиях санкций и «беспрецедентного давления на иностранных покупателей нашей техники какого-то прорыва ждать не стоит». 

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Сирия, УВЗ, Александр Потапов
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