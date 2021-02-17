Путин повысил предельный возраст службы во ФСИН

С помощью повышения предельного возраста ведомство рассчитывает бороться с оттоком ценных кадров. Предельный возраст службы в уголовно-исполнительной системе уже повышали в 2018 году

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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста службы для сотрудников ФСИН. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает повышение предельного возраста службы на пять лет. Для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы предельный возраст составит 65 лет (сейчас 60 лет), для имеющих звание полковника внутренней службы — 60 лет (сейчас 55), для майора или подполковника внутренней службы — 55 лет.

Офицер, достигший предельного возраста, по своему желанию может остаться на службе еще в течение пяти лет, если его здоровье и результаты аттестации соответствуют требованиям.

До 1 января 2025 года сотрудники системы сохранят право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста по основаниям, действовавшим до дня вступления в силу новых поправок.