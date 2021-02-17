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Путин повысил предельный возраст службы во ФСИН

С помощью повышения предельного возраста ведомство рассчитывает бороться с оттоком ценных кадров. Предельный возраст службы в уголовно-исполнительной системе уже повышали в 2018 году
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста службы для сотрудников ФСИН. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает повышение предельного возраста службы на пять лет. Для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы предельный возраст составит 65 лет (сейчас 60 лет), для имеющих звание полковника внутренней службы — 60 лет (сейчас 55), для майора или подполковника внутренней службы — 55 лет.

Офицер, достигший предельного возраста, по своему желанию может остаться на службе еще в течение пяти лет, если его здоровье и результаты аттестации соответствуют требованиям.

До 1 января 2025 года сотрудники системы сохранят право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста по основаниям, действовавшим до дня вступления в силу новых поправок.

ФСИН решила побороть отток кадров с помощью увеличенного срока службы
Общество
Фото:Александр Гальперин / «Коммерсантъ»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы в ноябре.

В пояснительной записке говорилось, что повышение предельного возраста необходимо в связи с оттоком со службы ценных кадров. Сейчас существует некомплект штатной численности ФСИН: к середине 2020 года он составлял 10,7%, или 24,1 тыс. человек, указали авторы законопроекта. По их мнению, поправки помогут «сохранить на службе высококвалифицированный личный состав», «эффективно использовать знания и навыки сотрудников, а также устранить дефицит высокопрофессиональных кадров».

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Нынешние нормы предельного возраста службы для сотрудников ФСИН действуют с 2018 года, ранее они были еще ниже: офицеры до подполковников включительно служили до 45 лет, а полковники — до 50. В 2015–2018 годах из ФСИН каждый год уходили 3–4 тыс. офицеров, достигших максимального возраста, следует из пояснительной записки. В 2019 году, после повышения предельного возраста, число вышедших на пенсию сократилось до 945 человек.

Согласно ежегодному отчету Совета Европы о состоянии тюремной системы стран-членов, в России по состоянию на 2020 год числилось 247 тыс. сотрудников системы исполнения наказаний (данные для отчетов Совет Европы получает от правительств). Как следует из данных на сайте ФСИН, штатная численность персонала составляет почти 296 тыс. человек (начальствующий состав — 225,2 тыс.). Это максимальное число в Европе. За Россией идет Турция с 55 тыс. сотрудников тюремной системы и объединенная тюремная администрация Англии и Уэльса с 50 тыс. человек.

Автор
Анастасия Батманова
ФСИН Владимир Путин
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