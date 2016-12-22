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Die Welt назвала министра обороны ФРГ претендентом на пост главы НАТО
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Die Welt назвала министра обороны ФРГ претендентом на пост главы НАТО
Политика, 17 фев, 11:49
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Die Welt назвала министра обороны ФРГ претендентом на пост главы НАТО
Генеральным секретарем НАТО впервые может стать женщина, Die Welt утверждает, что на этот пост рассматривается кандидатура Урсулы фон дер Ляйен — министра обороны Германии
Урсула фон дер Ляйен (Фото: John MacDougall /AP)

В руководящих кругах стран НАТО обсуждают возможность избрания следующим генсеком альянса министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на информированные источники в альянсе.

По словам собеседника газеты, Ляйен обладает необходимыми навыками для такой должности. «Министр обороны Германии фон дер Ляйен пользуется отличной репутацией в альянсе. У нее есть острое чувство стратегии, она отлично владеет инструментами экспертизы, коллеги слушают ее, когда она говорит, и она намерена помогать небольшим государствам в альянсе», — сказал источник агентства.

Один из высокопоставленных дипломатов сообщил газете, что Германия под руководством Ляйен «значительно увеличила свою вовлеченность в НАТО». «Она была бы хорошим выбором на пост генсека», — предположил он.

Турция, по данным источников газеты, имеет возражения по вопросу избрания Ляйен генсеком НАТО. Однако их можно преодолеть, так как ожидания Анкары от Ляйен понятны и выполнимы, отметил собеседник газеты.

​Урсула фон дер Ляйен возглавляет Министерство обороны Германии с 2013 года, до этого она четыре года была во главе немецкого Министерства труда. Ляйен — зампред партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в 2020 году, Столтенберг (в прошлом премьер-министр Норвегии) возглавил альянс в 2014 году. Ляйен может стать первой женщиной во главе альянса.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: НАТО в Европе , ФРГ , Урсула фон дер Ляйен
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