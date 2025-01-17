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К родителям Ильи Яшина пришли с обыском

Илья Яшин был освобожден в рамках обмена с Западом. В конце декабря его вновь объявили в розыск, с вопросами о его местонахождении пришли к родителям
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

Оппозиционер Илья Яшин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил в своем телеграм-канале, что накануне к его родителям пришли с обыском. По его словам, это связано с уголовным делом, по которому он ранее был объявлен в розыск.

Речь идет о статье 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). «После обыска маму и отца допросили в следственном отделе. Следователя интересовало, поддерживают ли они со мной связь и где я сейчас нахожусь», — рассказал Яшин. По его словам, его родители воспользовались 51-ой статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД Москвы и в СК. 

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году Яшин выступил против проведения военной операции на Украине, впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Летом президент Владимир Путин помиловал Яшина и еще 12 осужденных, в рамках обмена с Западом. Они уехали в Европу, а взамен в Россию вернулись бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, офицеры Службы внешней разведки Артем и Анна Дульцевы и др.

Яшин после обмена живет в Германии. В конце декабря российские правоохранительные органы вновь объявили его в розыск.

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Илья Яшин

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29 июня 1983 года
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