Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской области

Украинские военные, попавшие в блокаду в Курской области, пытались вырваться в сторону украинской границы через Бердин, но их контратаку удалось отразить

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

ВСУ пытались вырваться из зоны блокирования в Курской области с попыткой контратаки в направлении Бердина, но она была отражена, рассказали в Минобороны. ВСУ в ходе боев понесли значительные потери.

«Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции», — говорится в сводке Минобороны.

Бердин — хутор в Большесолдатском районе Курской области в 71 километрах к юго-западу от Курска. По прямой от него примерно 20 км до границы с Украиной.

Общие потери украинских войск на Курском направлении, по данным Минобороны, в январе составили более 5,6 тыс. человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.