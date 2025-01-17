Военные сообщили о попытке ВСУ вырваться из блокады в Курской области
ВСУ пытались вырваться из зоны блокирования в Курской области с попыткой контратаки в направлении Бердина, но она была отражена, рассказали в Минобороны. ВСУ в ходе боев понесли значительные потери.
«Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции», — говорится в сводке Минобороны.
Бердин — хутор в Большесолдатском районе Курской области в 71 километрах к юго-западу от Курска. По прямой от него примерно 20 км до границы с Украиной.
Общие потери украинских войск на Курском направлении, по данным Минобороны, в январе составили более 5,6 тыс. человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
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