Путин поручил выдать 5 млрд руб. малым городам «напрямую»

Президент распорядился выделить дополнительно 5 млрд руб. малым и историческим городам, до которых 25 млрд руб., выделенные из бюджета на благоустройство, «практически не дошли»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что власти выделят дополнительно 5 млрд руб. на проекты благоустройства в малых городах России, передает «Интерфакс». Путин рассказал об этих планах в ходе встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений, встреча прошла в Коломне. Президент подчеркнул, что средства должны быть направлены в такие населенные пункты «напрямую».

«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», — сказал Путин.

В прошлом году президентский совет по развитию местного самоуправления решил провести конкурс на лучшие проекты благоустройства, но президент «с удивлением узнал», что до малых городов и исторических поселений «практически не дошли» выделенные региональным властям на эти цели деньги, заявил глава государства в ходе встречи.

«Доля малых городов и исторических поселений должна быть обеспечена и на этот, и на следующий год», — подчеркнул Путин.

Выделить дополнительные средства президента попросил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Чиновник пояснил, что в случае с мелкими поселениями ресурсов на развитие городской среды «часто не хватало» (цитата по ТАСС).

На поддержку государственных программ по благоустройству в 2017 году из федерального бюджета было выделено 25 млрд руб., следует из опубликованного на сайте правительства паспорта приоритетного проекта (.pdf). В 2018, 2019 и 2020 годах предполагалось выделить по 20 млрд руб. ежегодно.

Малые города могут рассчитывать на выделение от 30 млн до 100 млн руб. в зависимости от численности населения, пишут «Ведомости», исторические поселения получат по 50 млн руб. По словам главы Минстроя, проект правительственного акта о выделении дополнительно 5 млрд руб. уже готов.