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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Близ египетского курорта сбили летящий объект

Al Qahera: ПВО Египта сбили летающий у побережья Дахаба объект
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Неизвестный летающий объект был обнаружен вблизи курортного города Дахаб, где его сбили египетские силы ПВО. Объект упал в территориальных водах Египта, в 1,5 км от побережья
Вид на побережье в оксрестностях&nbsp;города Дахаб
Вид на побережье в оксрестностях города Дахаб (Фото: Андрей Некрасов / imageBROKER.com / Global Look Press)

Средства противовоздушной обороны Египта обнаружили летающий объект у побережья курортного города Дахаб и сбили его, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.

Собеседники Cairo News подтвердили, что следственные группы Египта выдвинулись к месту, где был сбит объект.

По словам очевидцев, объект упал в территориальных водах Египта, в 1,5 км от побережья Дахаба.

Израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Дахаб расположен на востоке Синайского полуострова, на берегу Акабского залива Красного моря. На востоке Египет граничит с Израилем и сектором Газа, где идут боевые действия. Дахаб находится примерно в 140 км от границы с Израилем.

В конце октября под удар ракеты попало здание скорой помощи в египетском городе Таба, который расположен у границы с Израилем, в результате пострадали шесть человек. Также ракетному удару подвергся жилой дом, предназначенный для сотрудников администрации медучреждения.

В том же месяце израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы в районе кибуца Керем-Шалом. В армии Египта тогда уточнили, что в одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка, несколько пограничников получили легкие ранения. Армия обороны Израиля заявила, что выстрел был случайным, и выразила египетской стороне сожаление. Египетские власти тоже назвали инцидент случайностью.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Египет ПВО неизвестный объект
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