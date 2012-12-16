Экс-президент Гондураса объявил У.Чавеса бессмертным

Мануэль Селайя, президент Гондураса в 2006-2009гг., продолжающий считать себя главой государства, выразил свою поддержку лидеру Венесуэлы Уго Чавесу.

М.Селайя объявил о том, что президент Венесуэлы никогда не умрет, "потому что он бессмертен в сердцах всех людей", сообщают латиноамериканские СМИ.

Ранее У.Чавес отправился на Кубу, где перенес очередную операцию по удалению раковой опухоли. Продолжительная 6-часовая операция прошла с осложнениями, после чего в СМИ появилась информация о том, что президент скончался, однако вероятный преемник У.Чавеса Николас Мадуро опроверг эту информацию.

Венесуэльский врач Хосе Рафаэль Маркина, проживающий в США, позднее в интервью американским объявил о том, что У.Чавесу осталось жить не более 2-3 месяцев, и следующую весну политик не переживет.

Президент Гондураса М.Селайя был свергнут в 2009г. после того, как попытался инициировать референдум о продлении президентских полномочий.