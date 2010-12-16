В.Путин: Да, я фартовый

Успехи России, связанные с получением права на проведение в стране зимних Олимпийских игр 2014г. и чемпионата мира по футболу в 2018г., объясняются большими усилиями, предпринятыми в этом направлении, сообщил премьер-министр РФ в прямом эфире "Разговора с Владимиром Путиным ".

Отвечая на вопрос из зала о том, в чем заключается секрет "фартовости" премьер-министра, В.Путин, согласившись с наличием у него этого качества, заметил: "Если серьезно, то везет тем, кто везет".

"Работать надо, и прежде всего с людьми, проявлять к ним уважение, доказывать нашу состоятельность и делать это настойчиво и тактично", - раскрыл секрет успеха В.Путин. "До сих пор у нас это получалось", - добавил председатель правительства РФ, попутно выразив надежду на то, что так будет и впредь.

Напомним, 2 декабря с.г. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу в 2018г. Помимо нашей страны, в конкурсе за право принять чемпионат участвовали Англия, Голландия с Бельгией и Испания с Португалией.

В.Путин рассказал, что объекты, построенные в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014г. в Сочи и проведения чемпионата мира по футболу 2018г., останутся гражданам России. "Все это останется людям и будет работать на них десятилетия", - отметил глава правительства.

Говоря о подготовке к Олимпиаде, премьер-министр напомнил, что до получения права принять у себя Олимпиаду Сочи представлял собой неразвитое в инфраструктурном плане место. "Сочи - это же у нас одно из немногих мест, где в условиях мягкого субтропического климата можно отдыхать круглый год. Но этот город находится в недопустимо плохом состоянии", - пояснил В.Путин, указав на существующие проблемы с ЖКХ и других инфраструктурных объектов.

По словам премьера, подготовка к Олимпиаде в Сочи даст этому городу сеть автодорог, комплексную систему водоочистки и водоснабжения, 84 тоннеля, ведущие в горный кластер, дополнительные гостиничные комплексы и т.д. "Если бы не этот проект, Россия еще в ближайшие 100 лет, а может быть, и никогда не сделала бы этого", - полагает он.

Подготовка к чемпионату мира по футболу, матчи которого, по словам В.Путина, пройдут в 13 российских городах, также станет импульсом для решения местных инфраструктурных проблем, не считая спортивных. "Таких мощных проектов по инфраструктуре, как в Сочи, там, конечно, не будет, но будет развиваться дорожная сеть, будут строиться аэропорты и вокзалы", - привел пример премьер-министр. Он не исключил, что между всеми этими городами также будет налажено скоростное железнодорожное сообщение.

По словам В.Путина, решение сложнейших инфраструктурных проблем позитивно скажется на социальной обстановке в городах - участниках мирового первенства. "Преступность и наркомания также должны пойти на спад, потому что местной молодежи будет чем заняться, к примеру спортом", - заметил премьер.