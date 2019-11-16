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Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В Токио посчитали увеличение выплат на 300% нереальным условием со стороны администрации Дональда Трампа
Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Японские представители назвали «нереальным» предложение США увеличить в четыре раза плату за содержание американских военнослужащих на территории их страны. В МИД Японии при этом не подтвердили информацию о том, что переговоры на эту тему все еще продолжаются, сообщает агентство Reuters.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии указали, что переговоры по новому соглашению начнутся в начале следующего года. В Госдепе США в свою очередь отметили, что союзникам Соединенных Штатов следует больше платить за участие в их обороне. По словам представителя внешнеполитического ведомства, такова позиция президента.

При этом в Вашингтоне заявили о том, что позиция США по выполнению своих военных обязательств в отношении Японии остается незыблемой.

В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота. В администрации Трампа посчитали эту сумму недостаточной, а потому летом советник президента США по национальной безопасности (на тот момент) Джон Болтон и отвечающий в СНБ за Азиатский регион Мэтт Поттинджер пытались уговорить японцев выплачивать Вашингтону $8 млрд.

Как ранее сообщало издание Foreign Policy, Белый дом ранее настаивал на том, чтобы Южная Корея платила $5 млрд вместо $1 млрд за размещение на ее территории 28 500 американских военнослужащих. В итоге уговорить Сеул удалось лишь на незначительное увеличение суммы, однако стороны согласились ежегодно обсуждать необходимые выплаты.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Япония, Южная Корея
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