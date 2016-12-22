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Facebook ответил на обвинения в «демонизации» Джорджа Сороса
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Facebook ответил на обвинения в «демонизации» Джорджа Сороса
Политика, 17:55
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Facebook ответил на обвинения в «демонизации» Джорджа Сороса
Facebook вынуждена пересмотреть стратегию работы с лоббистскими группами из-за скандала вокруг контракта с компанией Definers. Компания обвиняется в попытках ложно обвинить Фонд Сороса в спонсировании противников соцсети
Джордж Сорос (Фото: Francois Mori / AP)

Facebook пересмотрит все отношения с партнерскими лоббистскими группами в связи с инцидентом с лоббистской группой Definers, попытавшейся очернить Джорджа Сороса и фонд его имени с целью отвлечения внимания от утечек данных. Об этом, как сообщает The Financial Times, заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

Цукерберг подчеркнул. что ни он, ни исполнительный директор компании Шерил Сандберг не знали о работе Definers на Facebook. О том, что у компании был контракт с Definers, он узнал лишь из спровоцировавшей скандал публикации The New York Times. При этом Цукерберг подчеркнул, что Facebook никогда не обращалась к подрядчикам с просьбой очернить кого-либо.

Контракт с Definers компания разорвала. «Может быть, такая фирма и уместна в Вашингтоне, но я не хотел бы, чтобы Facebook связывалась с ними, поэтому с ними мы больше не работаем», — сказал Цукерберг.

Статья The New York Times, спровоцировавшая скандал, указывала на контакты Facebook с лоббистской группой Definers. Как отмечает FT, компания была известна своими связями с Республиканской партией. В биографиях сотрудников, размещенных на сайте Definers, в ряде случаев указывается их причастность к различным политическим кампаниям республиканцев. Так, ее основатель Мэтт Роадс управлял президентской кампанией Митта Ромни, пытавшегося выдвинуться на пост президента США от Республиканской партии.

Facebook, пишет NYT, с помощью Definers организовала кампанию по дискредитации своих противников из-за скандала, связанного с утечками данных пользователей. Лоббисты с этой целью стали убеждать журналистов расследовать финансовые связи между окружением Сороса и членами движений против социальной сети. В «Открытом обществе», как пишет газета, подтвердили, что поддерживали некоторые такие группы, но подчеркнули, что не давали гранты на кампании против Facebook.

В официальном блоге Facebook появилась запись, разъясняющая позицию компании. «The New York Times ошибается, когда пишет, что мы когда-либо просили Definers проплачивать публикацию статей от имени Facebook или распространять дезинформацию», — указали в компании. Вместе с тем, в Facebook отметили, что контракт с Definers не скрывался — лоббисты неоднократно рассылали журналистам приглашения на мероприятия с Facebook. Не стали в Facebook отрицать и тот факт, что Definers подталкивали журналистов к тому, чтобы те изучали источники финансирования общественного движения против социальной сети «Свободу от Facebook». «Намерением этого было продемонстрировать, что это не просто спонтанная кампания, как заявлялось, а проект, поддержанный хорошо известным критиком нашей компании», — пояснили в Facebook.

Статья NYT вызвала широкий резонанс. В Twitter организации Сороса, фонда «Открытое общество», было опубликовано открытое письмо к исполнительному директору соцсети Шерил Сандберг. «Я был шокирован, когда узнал из NYT, что вы и ваши коллеги наняли связанную с Республиканской партией исследовательскую компанию, чтобы демонизировать Джорджа Сороса», — говорилось в заявлении президента фонда Патрика Гаспарда. «Ваши методы угрожают ценностям, на которых основана наша демократия», — подчеркивалось в письме.

Автор: Георгий Тадтаев.
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