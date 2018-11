Двух лидеров «красных кхмеров» впервые осудили за геноцид

Специальный суд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, признал виновными в геноциде вьетнамцев и мусульманского меньшинства двух лидеров «красных кхмеров». Оба они повторно приговорены к пожизненному заключению

Нуон Чеа (Фото: Nhet Sok Heng / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP)