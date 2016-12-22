Двух лидеров «красных кхмеров» впервые осудили за геноцид

Специальный суд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, признал виновными в геноциде вьетнамцев и мусульманского меньшинства двух лидеров «красных кхмеров». Оба они повторно приговорены к пожизненному заключению

Нуон Чеа (Фото: Nhet Sok Heng / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / AP)

Двое высокопоставленных чиновников режима «красных кхмеров», жертвами которого в Камбодже стали, по разным данным, до трех миллионов человек, признаны виновными в геноциде этнических вьетнамцев и мусульманского меньшинства, сообщает Reuters.

Речь идет о 92-летнем Нуон Чеа, который был одним из видных деятелей режима Пол Пота — его считали «братом номер два», а также о бывшем председателе президиума Демократической Кампучии, «брате номер пять», Кхиеу Сампхан, которому сейчас 87 лет.

Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан приговорены к пожизненным срокам повторно. В августе 2014 года оба они уже получили по пожизненному сроку за преступления против человечности и геноцид камбоджийцев.

Кхиеу Сампхан (Фото: Reuters)

Дело рассматривал специальный суд, созданный в результате соглашения между правительством Камбоджи и ООН для уголовного преследования лидеров красных кхмеров. В Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи (ЧПСК) входят как местные, так и международные судьи. ​Юрисдикция Чрезвычайных палат распространяется на преступления, совершенные с 17 апреля 1975 года по 6 января1979 года, во время правления режима Пол Пота.