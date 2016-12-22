Генерал против брата: как баланс сил в армии влияет на ситуацию в Сирии

Чтобы установить в Сирии мир, России потребуется восстановить армию страны. На роль командующего претендует командир элитного подразделения генерал Хасан. Против его возвышения будут выступать проиранские силы, указывают эксперты

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Каково состояние сирийской армии

В последние несколько лет благодаря помощи России и Ирана президент Сирии Башар Асад смог восстановить контроль над страной, но устойчивость сирийского государства иллюзорна, так как лояльная его режиму Сирийская арабская армия (САА) крайне неэффективна и практически полностью разрушена, говорится в опубликованном 14 ноября докладе стамбульского независимого аналитического Центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) под авторством Джана Касапоглу.

В офицерском корпусе САА наблюдаются коррупция и кумовство, в то время как резервные службы и призывные институты полностью дискредитированы, отмечается в исследовании. Во время войны от повального дезертирства и огромных потерь САА спасало только то, что в правительственных операциях участвовало множество нерегулярных военизированных группировок, которые спонсируют сирийские бизнесмены, в частности двоюродный брат президента, бизнесмен Рами Махлуф. Кроме того, в армии крайне низкие зарплаты — за месяц службы военные САА получают в среднем $81. Тогда как, например, в Национальных силах обороны (НСО), добровольческих формированиях, созданных в Сирии при содействии Ирана, средняя зарплата составляет $136.

«На бумаге» (по данным справочника Military Balance) численность правительственных войск составляет 100 тыс. человек. Эти данные не соответствуют действительности, говорится в докладе EDAM: количество солдат, готовых участвовать в операциях вдали от своих гарнизонов и в зонах повышенного риска, составляет всего 20–30 тыс. По-настоящему боеспособных единиц только четыре: 4-я танковая дивизия, Республиканская гвардия, «Силы тигра» (элитное формирование, специализирующееся на наступательных операциях) и 5-й штурмовой корпус.

Цена войны По подсчетам Всемирного банка, в ходе войны погибли более 400 тыс. человек, в то время как около половины населения страны было вынуждено покинуть свои дома. С 2011 года ВВП Сирии сократился в четыре раза, до $226 млрд. По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоба Керна, для восстановления разрушенной в ходе войны инфраструктуры потребуется от $200 млрд до $300 млрд.

Как Иран и Россия влияют на ситуацию

На фоне разложения армии в стране все сильнее закрепляются проиранские военные формирования, говорится в докладе. Иран опирается на уже опробованную в других странах (Ливане, Ираке, Йемене) стратегию — использование вакуума власти. В Сирии Тегеран по аналогии с «Хезболлой» в Ливане также хочет сформировать постоянно действующую группировку, что возможно, только если сирийский режим будет оставаться слабым, а в стране будет сохраняться военное положение. Ссылаясь на исследование Chatnam House, автор доклада пишет, что Иран берет под контроль шиитские святыни, создает вокруг них лагеря. В дополнение к этому на границе Сирии и Ливана действует проиранская «Хезболла».

Граница Сирии и Ливана (Фото: Ali Hashisho / Reuters)

Россия в противоположность Ирану стремится к консолидации страны и укреплению сирийской государственности, чтобы перевести диалог об урегулировании конфликта в политическое русло, говорится в исследовании. Однако, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, России придется объединить армию и установить единую цепь военного командования — для этого необходимо сильное военное руководство. Для завоевания мира Москве нужно выдавить иранских силовиков из сирийского сектора безопасности и сдерживать проиранские силы, действующие в стране. Но Россия не станет открыто противостоять Ирану. Вместо этого она попытается превратить САА в структуру, которая за счет авторитета своего лидера поглотит разрозненные группировки и восстановит баланс в стране, указано в докладе. Именно единство командования САА и его стратегическая ориентация будут определять политическое будущее Сирии.

Кто может стать лидером армии

Фигурой, которая обеспечит единство командования, может стать генерал Сухель аль-Хасан, командующий элитным подразделением «Силы тигра», указывает Касапоглу. Генерал имеет за плечами серию успешных операций против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) и имеет популярность среди военных. Эксперт отмечает, что Москва делает ставку на него, так как он пользуется авторитетом в глазах алавитского офицерского корпуса и в отличие от многих других военачальников настроен пророссийски.

Во время последних битв «Силы тигра» на поле боя вели себя не как часть единой армии, а как самостоятельная сила, указано в докладе. «Учитывая это, некоторые эксперты полагают, что режим может захотеть избавиться от аль-Хасана», говорится в тексте. Пока влияние генерала уравновешивает родной брат президента Махер Асад, командующий Республиканской гвардией и 4-й бронетанковой дивизией.

Продолжая пользоваться поддержкой Москвы, аль-Хасан может пойти на то, чтобы попытаться взять власть в армии, говорится в докладе. Такое развитие событий возможно, согласен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Однако у идеи объединения под начальством аль-Хасана всей сирийской армии слишком много противников, заметил он РБК. Главный из них — Иран. Усилению влияния аль-Хасана будут противостоять и сирийские военачальники, в частности Махер Асад. Аль-Хасан пользуется большой популярностью в первую очередь среди разведчиков, но далеко не факт, что под его начало согласятся перейти 4-я дивизия и Республиканская гвардия, добавляет Семенов.

То, что из сирийских военачальников аль-Хасан является одним из главных союзников России, давно не секрет, говорит руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. При поддержке Москвы он мог бы объединить армию, но этому препятствуют несколько обстоятельств, говорит эксперт, главное из которых — позиция Ирана. Тегеран кредитует сирийскую экономику, его представители скупают в стране недвижимость, а инструкторы и советники Корпуса стражей исламской революции работают как с группировками, так и с регулярной армией, ​говорит эксперт.