ФМС: Поселений наподобие "китайских кварталов" в РФ не будет

Поселения, подобные "китайским кварталам" Чайна-таун, для России неприемлемы, и в России их не будет. Такое заявление сделал сегодня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, комментируя в эфире телеканала "НТВ" высказывание своего заместителя Вячеслава Поставнина.

Ранее замглавы ФМС заявил, что коренное население начинает "испытывать дискомфорт, если концентрация иностранцев в районе переваливает за 17-20%". Замглавы ФМС РФ отметил, что такими территориями в России являются Дальний Восток и ряд районов города Москвы.

В начале ноября ФМС внесла в правительство два проекта постановлений, регламентирующих миграционные правила. Согласно проектам, с 15 января 2007г. вступят в силу новые правила, касающиеся миграционного учета и правового положения иностранцев в стране.

Предлагается сократить срок непрерывного нахождения в России граждан, имеющих многократные визы, со 180 до 90 дней, что соответствует требованиям Евросоюза. По истечении 90 дней иностранный гражданин, находящийся в России, должен вернуться в свою страну и продлить визу. Однако эти ограничения не относятся к тем, кто находится в России по трудовому контракту или договору.

Стоит напомнить, что, согласно информации ФМС, официальное разрешение на работу в нашей стране в прошлом году получили более 750 тыс. иностранцев. Большинство трудовых мигрантов, деятельность которых в РФ оформлена надлежащим образом, занято в сфере строительства, розничной и оптовой торговли, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, сфере транспорта и связи, а также в сфере коммунальных услуг.

Вместе с тем, по оценкам различных экспертов, на территории России незаконно осуществляют трудовую деятельность от 5 до 12 млн иностранных мигрантов.