Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари

Йеменские хуситы сообщили об убийстве начальника их Генштаба Мухаммада аль-Гамари. Они заявили также, что конфликт с Израилем не закончился

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари (справа) (Фото: ngoreport.org)

Йеменские хуситы заявили, что начальник их Генерального штаба Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари был убит «при исполнении своих обязанностей». Об этом сообщает Al Jazeera.

Не обвиняя Израиль в его убийстве, хуситы заявили, что конфликт не закончился, а Израиль «получит должное наказание за совершенные им преступления».

Обстоятельства гибели аль-Гамари в сообщении не указываются.

Хуситы — это религиозно-политическое движение в Йеменской Республике. Официальное название — «Ансар Аллах» (أنصار الله, буквально «сподвижники Аллаха»). Контролирует столицу Сану, западную и северную часть страны, где проживают более 20 млн человек, или около 70% населения Йемена. Названы по имени крупного и влиятельного клана из гор Марран в провинции Саада, лидеры которого возглавили борьбу за автономию этого региона, а в 2014–2015 годах фактически захватили власть на значительной части страны.

Генерал-майор аль-Гамари координировал военные кампании, включая ракетные и беспилотные удары в Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиле. Он также руководил наступательными операциями в провинции Мариб в 2021–2022 годах.

Ранее при ударе Израиля по Йемену погиб глава правительства хуситов Ахмед Галеб ар-Рахави. Удар был нанесен во время встречи чиновников правительства, собравшихся, чтобы послушать выступление лидера шиитского движения «Ансар Аллах». В результате атаки погибли несколько человек, в том числе премьер.