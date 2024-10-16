Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников
Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
«С большой грустью мы узнали о смерти генерала сэра Майка Джексона, кавалера ордена Британской империи, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Он скончался 15 октября в окружении его семьи», — цитирует издание заявление британской армии.
Джексон служил в армии более 40 лет, завершив свою карьеру начальником Генерального штаба. Он родился в семье военного, окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего в 1963 году начал карьеру в военной разведке, где в том числе изучил русский язык.
В 1970 году он был переведен в элитный парашютный полк. Во время конфликта в Северной Ирландии он служил адъютантом в 1-м батальоне парашютного полка, который стал известен после трагических событий «Кровавого воскресенья»: 30 января 1972 года военнослужащие расстреляли демонстрантов в Лондондерри, что привело к гибели 14 человек и ранениям 15 протестующих.
Во время второй командировки в Ирландию в 1979 году Джексон стал свидетелем «резни в Уорренпойнте», устроенной ИРА. Тогда погибли и были ранены свыше 20 британских солдат.
С 1995 по 1996 год будущий генерал командовал дивизией в многонациональных силах по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. С 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, где напрямую подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.
В 1999 году Джексон командовал силами НАТО в Косово (KFOR) и стал известен, когда отказался выполнять приказ Кларка о блокировке российских миротворцев, совершивших успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. «Я не собираюсь начинать Третью мировую войну ради вас», — сказал он тогда американскому генералу.
Как прошел марш-бросок на Приштину
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года российские десантники в составе 200 человек совершили 600-километровый марш-бросок на косовский аэропорт Слатина в 15 км от Приштины и взяли его под контроль, опередив силы западного блока. Это произошло спустя сутки после того, как НАТО объявило о завершении военной операции на Балканах.
Москва рассчитывала взять под контроль урегулирование на севере Косово, где большинство населения — сербы. Американцы, которые до этого обещали подключить Россию к миротворческому процессу, неожиданно отказали. Замгоссекретаря США Строуб Тэлботт тогда пояснил, что Россия пока не восстановила былой мощи, поэтому британцы лучше справятся со стабилизацией ситуации на севере Косово.
Переброска британских частей в Косово должна была начаться 12 июня через аэропорт Слатина. Но Москва решила не допустить ввода иностранных военных в Приштину, заблокировав аэропорт. Британцы взяли аэропорт в кольцо, но не предпринимали никаких действий в ожидании дальнейших указаний.
На следующий день Тэлботт встретился с Владимиром Путиным, который занимал тогда пост секретаря Совета безопасности России. Он пообещал разобраться в ситуации и урегулировать ситуацию вокруг Слатины. В итоге в Хельсинки начались переговоры по разрешению кризиса, где Москва добилась права разместить миротворческий контингент на севере Косово. На переговорах также решили, что российские военные останутся в Слатине, но пользоваться аэропортом будут все. Российские миротворцы находились в Косово до 2003 года.
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