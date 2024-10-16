Умер британский генерал, отказавшийся идти против российских десантников

В ночь на 12 июня 1999 года российские десантники совершили марш-бросок на аэропорт под Приштиной, опередив силы НАТО. Британский генерал Джексон тогда отказался выполнять приказ о деблокировании аэропорта, отданый генералом США

Майк Джексон (Фото: Stuart Price / Wikipedia )

Бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«С большой грустью мы узнали о смерти генерала сэра Майка Джексона, кавалера ордена Британской империи, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Он скончался 15 октября в окружении его семьи», — цитирует издание заявление британской армии.

Джексон служил в армии более 40 лет, завершив свою карьеру начальником Генерального штаба. Он родился в семье военного, окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего в 1963 году начал карьеру в военной разведке, где в том числе изучил русский язык.

В 1970 году он был переведен в элитный парашютный полк. Во время конфликта в Северной Ирландии он служил адъютантом в 1-м батальоне парашютного полка, который стал известен после трагических событий «Кровавого воскресенья»: 30 января 1972 года военнослужащие расстреляли демонстрантов в Лондондерри, что привело к гибели 14 человек и ранениям 15 протестующих.

Во время второй командировки в Ирландию в 1979 году Джексон стал свидетелем «резни в Уорренпойнте», устроенной ИРА. Тогда погибли и были ранены свыше 20 британских солдат.

С 1995 по 1996 год будущий генерал командовал дивизией в многонациональных силах по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. С 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, где напрямую подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.

В 1999 году Джексон командовал силами НАТО в Косово (KFOR) и стал известен, когда отказался выполнять приказ Кларка о блокировке российских миротворцев, совершивших успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. «Я не собираюсь начинать Третью мировую войну ради вас», — сказал он тогда американскому генералу.