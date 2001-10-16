Белый Дом начал PR-кампанию по "завоеванию" арабов

Белый Дом начал идеологическую кампанию по "завоеванию" арабского мира посредством самого популярного с начала военной операции в Афганистане катарского телеканала Al-Jaseera, передает EFE.

В последние несколько дней целый ряд высокопоставленных политических представителей США, среди которых советник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс и госсекретарь США Колин Пауэлл, выступили по катарскому телевидению, а завтра в эфире Al-Jaseera появится глава Пентагона Дональд Рамсфелд.

Правительство США не исключает также возможности выступления по катарскому телеканалу американского президента Дж. Буша. Кроме того, администрация Белого Дома планирует выкупить у Al-Jaseera рекламные пространства, чтобы таким образом нести западные ценности мусульманскому населению Ближнего Востока и Центральной Азии.

"Очень важно, чтобы наши послания доходили до арабского зрителя, а этот телеканал очень популярен среди арабов. Я надеюсь, что нам удастся объяснить, что это война против терроризма, против зла, а не война цивилизаций", - заверила К. Райс.

По мнению другого высокопоставленного представителя американской администрации, помощника госсекретаря по государственной дипломатии Шарлот Бирз, Вашингтон должен "попытаться дезактивировать ненависть, которые некоторые страны Ближнего Востока испытывают к США. С этой целью руководство страны готовит ряд конкретных шагов, в том числе, запуск серии радиопрограмм на средней волне для слушателей до 30 лет.

По данным Белого Дома, действующие сейчас радиопрограммы "Голоса Америки" (официальной американской радиостанции, работающей на зарубежные страны), транслируются всего 7 часов в день на коротких волнах, поэтому их может принимать ограниченное число слушателей - приблизительно 2% от населения стран, для которых они предназначены.