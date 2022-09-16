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Военная операция на Украине ,  
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В кабинете генпрокурора ЛНР произошел взрыв

Взрыв произошел в здании Генпрокуратуры в Луганске, на третьем этаже здания. По предварительным данным, целью мог быть генпрокурор республики

В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске произошел взрыв, сообщает «Луганскинформцентр». Сотрудники ведомства эвакуированы, на месте работают медики и экстренные службы.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва есть погибшие. ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает, что также есть раненые.

Взрыв в Генпрокуратуре ЛНР произошел в кабинете генпрокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, информацию об этом со ссылкой на источник также подтверждает RT. Ранее сообщение о том, что генпрокурор республики, предположительно, пострадал при взрыве, появилось в канале «Луганскинформцентра».

На кадрах, опубликованных после взрыва, видно что повреждены окна кабинетов на третьем этаже здания.

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко ранен при взрыве в здании ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко оказался в зоне поражения взрыва и получил ранения», — сообщили агентству.

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