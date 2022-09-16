В кабинете генпрокурора ЛНР произошел взрыв
В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске произошел взрыв, сообщает «Луганскинформцентр». Сотрудники ведомства эвакуированы, на месте работают медики и экстренные службы.
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что по предварительным данным в результате взрыва есть погибшие. ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает, что также есть раненые.
Взрыв в Генпрокуратуре ЛНР произошел в кабинете генпрокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, информацию об этом со ссылкой на источник также подтверждает RT. Ранее сообщение о том, что генпрокурор республики, предположительно, пострадал при взрыве, появилось в канале «Луганскинформцентра».
На кадрах, опубликованных после взрыва, видно что повреждены окна кабинетов на третьем этаже здания.
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко ранен при взрыве в здании ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко оказался в зоне поражения взрыва и получил ранения», — сообщили агентству.
Ранее 16 сентября в Херсоне ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области. В результате была ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева. Атаку на здание администрации замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов назвал терактом.