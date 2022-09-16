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Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62
(-0,22)
Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67
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Reuters узнал, почему лидер КНР пропустил ужин с другими участниками ШОС
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Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки
Партнерский проект, 10:23
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
НСПК исключила влияние санкций на работу карт «Мир» в России
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Спорт, 10:08
Суд дал условные сроки фигурантам дела о картеле при поставках ЦИК
Общество, 10:08
Celsius запросила у суда разрешение на продажу активов в стейблкоинах
Крипто, 10:04
Почему финтех не похоронит классические банки
РБК и S+Консалтинг, 10:00
Сделки с недружественными лицами: как теперь продают доли в ООО
Pro, 09:51
Киргизия обвинила Таджикистан в новых обстрелах после перемирия
Политика, 09:51
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Заседание саммита глав государств — членов ШОС. Прямая трансляция
В Узбекистане начался саммит глав государств — членов ШОС. В повестке саммита — углубление сотрудничества «в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций».
Теги
ШОС
саммит
Узбекистан
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