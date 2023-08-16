Экс-глава Минсельхоза Коми попросил убежище в США и стал дальнобойщиком

Шаронов покинул должность после конфликта с главой Коми, а в США уехал после получения повестки по частичной мобилизации. Он решил начать с работы дальнобойщиком. В России против него дважды заводили уголовные дела

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов после получения повестки в рамках частичной мобилизации уехал в США и запросил политическое убежище, пишет RTVI.

Журналисты заметили Шаронова в видеоролике на YouTube, где он дал короткое интервью проекту «Новые американцы», после чего определили его личность с помощью программ распознавания лиц. В беседе с RTVI экс-министр рассказал, что дважды подвергся в России уголовному преследованию, оба раза его оправдал и реабилитировал суд. Дела против себя он называет незаконными и сфабрикованными.

Первое дело против него завели в 2005 году, когда он был председателем колхоза в Оренбуржской области. «Местная администрация решила все «грехи» колхоза, который я возглавлял, списать на меня», — рассказал Шаронов. Дело завели за преднамеренное банкротство. По его словам, после победы в процессе районный прокурор предупредил, что все равно «найдет повод посадить» и прямо сказал ему покинуть регион.

Шаронов переехал в Краснодарский край. Согласно картотеке Новоалександровского районного суда Ставропольского края, в 2016-2017 годах он стал фигурантом дела о мошенничестве (ч.3 ст. 59 УК). Дело касалось подозрения в мошенничестве, связанным с возмещением НДС. Судья постановил вернуть дело прокурору или главе следственного ведомства, прокурор обжаловал решение, но судебный акт был оставлен без изменений. Со слов Шаронова, дело завели после того, как местная налоговая служба попросила его «поделиться» в связи с возвратом некоторых налогов от закупленного в Германии оборудования, а он ответил отказом.

Пост министра в Коми Шаронов занял в декабре 2020 года. Он рассказал, что быстро освоился, так как пришел из бизнеса, но «тут же сработала система и выяснилось, что все твои добрые намерения не нужны госаппарату — они, наоборот, тебя компрометируют как чиновника». Шаронов сообщил о поступавших в то время предупреждениях, что он занимается «не тем», угрозах увольнения «или еще чего похуже». Он оставил должность в январе 2022 года после одной из бесед с главой республики Владимиром Уйбой. Шаронов отметил, что «не пошел на его (Уйбы. — РБК) условия».

После увольнения, по его словам, он стал «получать сигналы» о небезопасности нахождения в России. Экс-министр осудил начало военной операции на Украине, а в октябре 2022 года по месту его регистрации пришли вручать повестку по частичной мобилизации, что он счел еще одним методом давления. После этого он решил покинуть страну. Его выбор пал на США, так как это «единственное место, как мне кажется, откуда нет выдачи [в Россию], где тебя не могут как-то подставить и депортировать», объяснил бывший чиновник.

После переезда в США экс-министр стал дальнобойщиком. Он не считает, что проработает водителем долгое время, но «надо с чего-то начинать». Дальнейшее трудоустройство Шаронов связал с процессом легализации в США и выразил желание продолжить работать в сельском хозяйстве.

Шаронов отказался от комментариев РБК.