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Кулеба рассказал о своей мечте, как Украина завоюет мир

Глава МИД Украины заявил в интервью, что проблема внешней политики республики состоит в том, что она «очень европо- и америкоцентрична», в то время как «в мире огромное количество очень интересных стран» и «очень интересных людей»
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: ТАСС)

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что его мечтой, когда он стал министром, было, что Украина завоюет мир. Он поделился ею в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (в России внесен в список лиц, о которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован).

По словам Кулебы, во время работы министром наиболее яркое впечатление на него произвели две личности — это «человек гигантского интеллекта, человек харизмы, человек поступка» премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, «с детства страдающий рассеянным склерозом, ходящий всю жизнь на костылях». Вспомнив латиноамериканского политика, министр отметил, что проблема внешней политики Украины в том, что она «очень европо- и америкоцентрична», хотя «в мире огромное количество очень интересных стран, очень интересных людей».

«С момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше», — сказал Кулеба.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По его словам, он находится «на той же волне», что и президент Украины Владимир Зеленский. «Обратите внимание: он сейчас постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими лидерами», — отметил министр. Он также напомнил, что в июле Украину впервые посетил премьер-министр Австралии.

На эту тираду Гордон ответил, что более подходящим было бы выражение «завоевание мира». «Вот это — завоевание мира, да. Я просто кайфую от этого», — согласился Кулеба.

Дмитрию Кулебе 41 год. Пост министра иностранных дел Украины он занял в марте 2020 года, став самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории страны. До этого был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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