Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

Все песни и внешний облик артистов должны согласовывать в специальной комиссии, созданной по поручению главы республики Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы. Об этом сообщает телеканал «Грозный» со ссылкой на министра культуры республики Хож-Бауди Дааева.

Артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, по утверждению чеченского минкульта, портят имидж народа республики и способствуют «потере уникального творческого стиля вайнахов и нравственности».

«Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению главы Чечни Рамзана Ахматовича [Кадырова] создана специальная комиссия, которая проверяет аккомпанемент, слова песни и многое другое. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ», — сказал Дааев.

В ведомстве считают, что чеченские артисты всегда должны носить строгий наряд и вести себя скромно, а манеры артистов-любителей не соответствуют этому и противоречат нормам, принятым в чеченском обществе. Задача исполнителей, заключил министр, заключается не только в том, чтобы завоевать любовь публики, но и в том, чтобы создать и поддерживать имидж всего чеченского народа.

Дааев, в частности, провел встречу с такими артистами, как Аюб Вахарагов, Иман Темирбулатова и Макка Дамаева. Министр общался с ними на чеченском и говорил вызванным о том, что они недостойны исполнять свои песни, поскольку не имеют представления о музыке.