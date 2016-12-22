ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,90 62,04 EUR Нал. 73,75 72,69 USD Бирж. 62,56 +0,31 EUR Бирж. 73,09 +0,44 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6348,40 +107,40 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
NYT узнала о подозрении российских разведчиков в отравлении Скрипалей
Лента новостей
Фестиваль болельщиков ФИФА во время ЧМ посетили более 7 млн человек 03:35, Общество В Минобороны подвели итоги весеннего призыва 03:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 02:54, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о пропаже сотен военных после нападения «Боко-Харам» в Нигерии 02:39, Политика В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки 02:35, Общество Трамп накануне встречи с Путиным назвал ЕС противником США в торговле 01:59, Политика В ЮАР при пожаре на шахте погибли пять человек 01:51, Общество В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор 01:28, Общество Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 01:11, РБК и Sony Bravia В Волгограде из-за ливней объявили режим чрезвычайной ситуации 01:00, Общество Трамп заявил о влиянии «охоты на ведьм» на отношения с Россией 00:50, Политика SANA сообщило об очередном ракетном ударе возле аэропорта в Алеппо 00:31, Политика Боец Макгрегор встретился с Путиным во время финала чемпионата мира 00:05, Общество ВЭБ определился с первыми пятью активами на продажу 00:01, Бизнес В Канзас-сити подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских 15 июл, 23:50, Общество Нервы для машины: как бизнес использует нейросети​ 15 июл, 23:46, Партнерский материал Полиция возбудила дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot 15 июл, 23:34, Общество Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера 15 июл, 23:28, Общество В МИД заявили о «глупейшем положении» бойкотировавших ЧМ чиновников 15 июл, 23:12, Политика Сборная Аргентины уволила главного тренера 15 июл, 23:00, Спорт Трамп прибыл в Хельсинки для встречи с Путиным 15 июл, 23:00, Политика Тренер сборной Франции заявил об уникальности ЧМ-2018 15 июл, 23:00, Спорт В Татарстане четверо погибли при столкновении легковушки с поездом 15 июл, 22:42, Общество Антуан Гризманн оценил свои шансы на «Золотой мяч» 15 июл, 22:06, Спорт Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 15 июл, 22:00, РБК Стиль и ASUS Медведев назвал лучшим прошедший в России чемпионат мира по футболу 15 июл, 21:40, Общество Путин пообещал безвизовый режим для владельцев паспорта болельщика 15 июл, 21:35, Общество Тренер сборной Хорватии усомнился в справедливости пенальти в финале ЧМ 15 июл, 21:30, Спорт
NYT узнала о подозрении российских разведчиков в отравлении Скрипалей
Отравление Скрипалей, 03:37
0
NYT узнала о подозрении российских разведчиков в отравлении Скрипалей
Ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери несет та же самая российская военная разведка, чьи сотрудники теперь обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, полагают в Лондоне, пишет NYT
Фото: I-Images / Zuma / Global Look Press

Отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было, скорее всего, совершено «нынешними или бывшими агентами спецслужбы, известной как ГРУ», передает американская газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей. О них ей, по ее данным, рассказал один британский чиновник и подтвердили американский чиновник и один бывший американский чиновник, знакомый с расследованием этого производства.

Работники именно этой службы, как указывает издание, сейчас в США обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В то же время, как указывает NYT, следователи в Великобритании не исключают возможности, что к инциденту в Солсбери могло быть причастно другое российское разведывательное управление или «приватизированное ответвление» этой службы.

В целом ГРУ, которое сейчас известно как Главное управление Генерального штаба, как уверены опрошенные газетой правительственные чиновники, «служит тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру». Оно, как подчеркивает NYT, в частности «связано с российской гибридной войной на Украине и с присоединением Крыма в 2014 году».

Также сотрудники именно этой службы, по данным издания, «принимали участие в захвате сирийских городов от имени президента Сирии Башара Асада». В более спокойных регионах Главное управление Генерального штаба России, как пишет The New York Times, «обвиняется в создании политических потрясений, мобилизации славянских националистов в Черногории и финансировании протестов для того, чтобы предотвратить изменения в Македонии» (она собирается вступить в НАТО).

МИД предложил Юлии Скрипаль содействие в возвращении в Россию
Политика

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери в марте. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к этому инциденту «с большей долей вероятности» была причастна Москва. Российские власти эти обвинения в свою очередь неоднократно отрицали. 14 марта в связи с произошедшим Лондон решил выслать 23 российских дипломатов. Все они, как указывали британские власти, были российскими разведчиками.

Перед подписанием соответствующего приказа Британия, как отмечает The New York Times, в частном порядке представила свое расследование против России другим государствам. Уже тогда в этих материалах, по информации газеты, говорилось о том, что «киберспециалисты из российского Главного управления Генерального штаба взломали электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году». Поэтому до отравления и Скрипаль, и его дочь находились «под наблюдением» в Лондоне, а телефон Юлии, возможно, был заражен вредоносными программами, которые позволяли отслеживать ее местонахождение, отмечает издание.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сергей Скрипаль , Разведка , Россия-Великобритания
Главное
В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки Общество
Материалы по теме
Британская полиция перекрыла улицу у ресторана из «дела Скрипалей» Общество
Скрипаль опровергла рассказ Би-би-си о плате за эфиры на «Первом канале» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter