NYT узнала о подозрении российских разведчиков в отравлении Скрипалей

Ответственность за отравление Сергея Скрипаля и его дочери несет та же самая российская военная разведка, чьи сотрудники теперь обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, полагают в Лондоне, пишет NYT

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Отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было, скорее всего, совершено «нынешними или бывшими агентами спецслужбы, известной как ГРУ», передает американская газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей. О них ей, по ее данным, рассказал один британский чиновник и подтвердили американский чиновник и один бывший американский чиновник, знакомый с расследованием этого производства.

Работники именно этой службы, как указывает издание, сейчас в США обвиняются во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В то же время, как указывает NYT, следователи в Великобритании не исключают возможности, что к инциденту в Солсбери могло быть причастно другое российское разведывательное управление или «приватизированное ответвление» этой службы.

В целом ГРУ, которое сейчас известно как Главное управление Генерального штаба, как уверены опрошенные газетой правительственные чиновники, «служит тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру». Оно, как подчеркивает NYT, в частности «связано с российской гибридной войной на Украине и с присоединением Крыма в 2014 году».

Также сотрудники именно этой службы, по данным издания, «принимали участие в захвате сирийских городов от имени президента Сирии Башара Асада». В более спокойных регионах Главное управление Генерального штаба России, как пишет The New York Times, «обвиняется в создании политических потрясений, мобилизации славянских националистов в Черногории и финансировании протестов для того, чтобы предотвратить изменения в Македонии» (она собирается вступить в НАТО).

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери в марте. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к этому инциденту «с большей долей вероятности» была причастна Москва. Российские власти эти обвинения в свою очередь неоднократно отрицали. 14 марта в связи с произошедшим Лондон решил выслать 23 российских дипломатов. Все они, как указывали британские власти, были российскими разведчиками.

Перед подписанием соответствующего приказа Британия, как отмечает The New York Times, в частном порядке представила свое расследование против России другим государствам. Уже тогда в этих материалах, по информации газеты, говорилось о том, что «киберспециалисты из российского Главного управления Генерального штаба взломали электронную почту Юлии Скрипаль в 2013 году». Поэтому до отравления и Скрипаль, и его дочь находились «под наблюдением» в Лондоне, а телефон Юлии, возможно, был заражен вредоносными программами, которые позволяли отслеживать ее местонахождение, отмечает издание.