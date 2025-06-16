Как Израиль убивал генералов КСИР. Таймлайн
Израиль убил уже 13 высокопоставленных офицеров КСИР
С 13 июня Израиль проводит операцию против Ирана. ЦАХАЛ бьет по ядерным и военным объектам, а также целенаправленно атакует высокопоставленных офицеров КСИР. Какие иранские генералы были убиты — в инфографике РБК
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