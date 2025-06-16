Как тарифная война США может помочь сотрудничеству ЕАЭС с АСЕАН

Тарифная политика США создает новые возможности для сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, но сначала первому надо решить ряд концептуальных и практических задач, говорится в докладе РСМД. Его основные положения — в статье РБК

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Как антироссийские санкции сказались на торговле ЕАЭС и АСЕАН

Антироссийские санкции играют двойственную роль: с одной стороны, они подталкивают Россию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к развитию торговых связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а с другой — создают серьезные ограничения для экономического сотрудничества. Такой вывод содержится в рабочей тетради Российского совета по международным делам (есть в распоряжении РБК). Основные вызовы в области сотрудничества двух объединений связаны с угрозой вторичных санкций и трудностями при проведении взаиморасчетов из-за отсутствия необходимой финансовой инфраструктуры и возрастающего давления на банковские организации стран Юго-Восточной Азии.

АСЕАН была создана в 1967 году, в нее входит десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. ЕАЭС был образован 1 января 2015 года, в союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2018 году между Евразийской экономической комиссией (регулирующим органом ЕАЭС) и АСЕАН был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Россия безальтернативно остается главным «вкладчиком» во внешнеторговый оборот ЕАЭС, а потому изменения в российской торговле, вызванные санкциями и иными внешними потрясениями (например, пандемией COVID-19), сказались на торговом обороте всего союза с АСЕАН, поясняет автор доклада и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Королев. Торговая связанность ЕАЭС и АСЕАН изначально была крайне низкой, но все равно уменьшилась под влиянием антироссийских санкций: доля ЕАЭС во внешней торговле АСЕАН в 2023 году составила 0,5% против 0,7% в 2018 году, а доля АСЕАН в торговле ЕАЭС — 2,1% против 2,5% в 2018 году.

Ужесточение санкций также изменило структуру экспорта ЕАЭС в АСЕАН. В 2023 году доля минерального сырья выросла до 65,5% (с 45% в 2021 году). Экспорт черных металлов сократился более чем вдвое — с $2 млрд в 2021 году до $832 млн в 2023 году, а горячекатаный прокат полностью исчез из поставок, при том в 2021 году объем его поставок составлял $484 млн. Последнее связано с ростом спроса на металлопродукцию в России, падением мировых цен на горячекатаный прокат и экспансией Китая на рынки АСЕАН, прежде всего вьетнамский.

Экономические шоки из-за боевых действий сократили экспорт АСЕАН в ЕАЭС в 1,5 раза: с $8 млрд в 2021 году до $5,3 млрд в 2023 году. Наибольшее падение — почти втрое — произошло в категории «электрические автомобили и оборудование» (с $2,7 млрд до $889 млн). При этом доля Казахстана как импортера электромобилей из АСЕАН выросла до 52,5% (против 36,7% у России). Аналогично, импорт смартфонов в Казахстан увеличился с $180 млн в 2018 году до $600 млн в 2023 году, тогда как в Россию он почти прекратился. Королев связывает такую динамику с механизмом параллельного импорта.

В то же время экспорт АСЕАН в категориях «ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства» вырос на 40%, а подшипников — на 83%, что продиктовано стремлением России заместить ушедших западных поставщиков. Поставки летательных аппаратов и компонентов (в основном из Таиланда) также увеличились — с $70,5 млн в 2021 году до $148,5 млн в 2023 году.

Как России и другим странам ЕАЭС выстраивать отношения с Юго-Восточной Азией

Помимо антироссийских санкций, ключевыми факторами, ограничивающими потенциал сотрудничества, по мнению Королева, являются следующие:

высокая конкуренция за рынки сбыта в странах Юго-Восточной Азии;

неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура между странами ЕАЭС и АСЕАН;

недостаточная осведомленность в странах АСЕАН о бизнес-процессах и регуляторных нормах ЕАЭС.

Несмотря на это, ЕАЭС обладает потенциалом для увеличения экспорта в АСЕАН по таким товарам, как свинина, алюминий и изделия из него, морепродукты, продукция неорганической химии и полимеры. В 2023 году экспорт этих товаров из ЕАЭС вырос по сравнению с 2022 годом, отмечает Королев. Кроме того, соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, заключенное в 2015 году, предусматривает снятие тарифных пошлин с еще 30% товаров к 2027 году, что может позволить ЕАЭС и, в первую очередь, России нарастить поставки угля, пшеницы и мяса в эту азиатскую страну.

Кроме того, ЕАЭС и АСЕАН могут обмениваться опытом. ЕАЭС может перенять у АСЕАН подходы к разноскоростной интеграции, позволяющей отдельным странам присоединяться к соглашениям позже при наличии консенсуса других членов, а также методы преодоления нормативной рассинхронизации, возникающей из-за одновременного участия в нескольких экономических блоках и соглашениях о зоне свободной торговли. АСЕАН же может изучить опыт ЕАЭС по развитию общих рынков и антикризисному менеджменту.

Внешнеполитическая ситуация может стать ключевым стимулом для укрепления торгово-экономических связей. В докладе отмечается, что до 2025 года обсуждения развития отношений между ЕАЭС и АСЕАН сосредотачивались на предложенных союзом, и в особенности Москвой, форматах и проектах, направленных на противодействие западным санкциям и создание альтернативных цепочек поставок. Однако в настоящее время страны АСЕАН стали одной из основных мишеней торговой войны, развязанной вернувшимся на президентский пост Дональдом Трампом: средневзвешенный тариф для государств-членов ассоциации достиг 30%.

«Взаимные» пошлины США в отношении стран АСЕАН составили: Камбоджа — 49%;

Лаос — 48%;

Вьетнам — 46%;

Мьянма — 44%;

Таиланд — 36%;

Индонезия — 32%;

Бруней — 24%;

Малайзия — 24%;

Филиппины — 17%;

Сингапур — 10%.

Страны АСЕАН практически сразу приступили к переговорам с американской администрацией и могут выйти на компромиссное соглашение о новых условиях взаимной торговли и пересмотре тарифов, отмечает Королев. «Однако важно понимать, что любые сделки с администрацией Дональда Трампа могут быть пересмотрены или отменены практически в любой момент. На этом фоне появляются дополнительные возможности для стран ЕАЭС», — полагает эксперт.

Вместе с тем, Юго-Восточная Азия не входит в число приоритетных партнеров ЕАЭС, а для Армении и Киргизии служит каналом параллельного импорта в Россию. Для АСЕАН ЕАЭС — один из многих перспективных партнеров, значительно уступающий Китаю, подчеркивает Королев. Эксперт предлагает признать, что ЕАЭС не может достичь показателей, сопоставимых с другими торговыми партнерами АСЕАН вроде Японии и Индии, но вполне способен занять нишевые рынки Юго-Восточной Азии в конкурентных отраслях — агропромышленном комплексе, энергетике и химической отрасли. Такую концепцию эксперт называет «секторальным стратегическим партнерством» в противовес текущей «интеграции без лица».

К концу 2025 года ожидается подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Индонезией, но в ближайшей перспективе новые соглашения с другими странами АСЕАН маловероятны, считает Королев. По мнению эксперта, в практическом поле ЕАЭС следует сосредоточиться на повышении осведомленности стран АСЕАН о бизнес-процессах союза.

Этому могут способствовать участие азиатских компаний и ассоциаций в российских деловых форумах, увеличение числа таких мероприятий и проведение выездных событий в Юго-Восточной Азии — с привлечением как представителей более традиционных (транспорт, энергетика, сельское хозяйство), так и «новых» областей сотрудничества (зеленая энергетика, цифровизация, искусственный интеллект). «Помимо этого, агрессивная тарифная политика администрации Дональда Трампа создает предпосылки для усиления диалога между ЕАЭС и АСЕАН в формате обмена опытом и обсуждения совместных мер по противодействию негативным последствиям торговых войн», — говорится в документе.