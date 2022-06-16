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Вован и Лексус позвонили Джоан Роулинг от имени Зеленского

В разговоре писательница поддержала «отмену» русской культуры в мире и не возразила против использования надписи «Авада Кедавра» из «Гарри Поттера» на ракетах
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг (Фото: Hubert Boesl / dpa / Global Look Press)

Пранкеры Вован и Лексус позвонили писательнице Джоан Роулинг от имени президента Украины Владимира Зеленского. Как пояснил на ПМЭФе Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров), президент Украины «всем звонит постоянно», поэтому его звонки никого не удивляют и в такой розыгрыш легко поверить. Блогеры представили розыгрыш на ПМЭФе, а полная запись разговора опубликована на их Rutube-канале.

Вован и Лексус обсудили с Роулинг «отмену» России за рубежом (запись разговора переведена на русский язык авторами канала). Автор «Гарри Поттера» согласилась с тем, что популяризовать русскую культуру сейчас не стоит, и добавила, что давление на Москву надо оказывать культурно и экономически. Пранкеры напомнили, что в снятом по мотивам созданной ею вселенной фильме «Фантастические твари: секреты Дамблдора» одного из персонажей сыграл российский актер Александр Кузнецов, и предположили, что, возможно, к нему можно «применить какие-то санкции» наподобие «истории с Джонни Деппом» (его отстранили от одной из главных ролей в «Фантастических тварях» и заменили в последующих частях на Мадса Миккельсена после скандала с домашним насилием). Роулинг в ответ сказала, что «обязательно поговорит с определенными людьми» и посмотрит, что можно сделать.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В ответ на вопрос о том, можно ли использовать собранные учрежденным писательницей фондом Lumos средства не на помощь украинским детям, а на оружие, она сказала: «Да, я это полностью понимаю». Когда «Зеленский» рассказал Роулинг, что приказал писать «Авада Кедавра» (убивающее заклинание из книг о Гарри Поттере) на ракетах, писательница это одобрила. Также Вован и Лексус спросили у писательницы, может ли она сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя — на чуб в запорожском стиле. Роулинг пообещала подумать.

В конце видео блогеры попросили Роулинг передать привет «любимым писателям» Зеленского Вовану и Лексусу, что она и сделала.

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Презентуя розыгрыш на ПМЭФе, авторы шоу упрекнули Роулинг в участии в культуре «отмены», хотя писательница сама стала ее жертвой. В 2019 году автора книг о Гарри Поттере обвинили в трансфобии из-за твита в поддержку бывшей сотрудницы лондонского Центра глобального развития, которую уволили из-за слов о том, что мужчина не может стать женщиной. В 2020 году Роулинг написала статью о гендерных проблемах, которую также раскритиковали активисты. После этого писательница жаловалась на угрозы и кибербуллинг.

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Фото:venom.movie

После начала боевых действий на Украине Роулинг пообещала пожертвовать до £1 млн в основанный ею благотворительный фонд Lumos, который объявил о сборе средств на помощь украинским детям. В апреле книги автора по решению правообладателя перестали быть доступны для пользователей российских электронных библиотек «ЛитРес» и MyBook.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джоан Роулинг писатель Гарри Поттер Владимир Зеленский Вован и Лексус
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