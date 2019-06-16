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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Суд признал виновной в коррупции жену израильского премьера
Супругу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Сару, приговорили к штрафу. Ее обвиняют в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за госсчет
Сара Нетаньяху (Фото: Debbie Hill / Reuters)

Судебное решение было принято после четырехлетнего разбирательства, сообщает Jerusalem Post. В результате Сару Нетаньяху приговорили к штрафу в размере 55 тыс. шекелей (около 985 тыс. руб.), хотя изначально обвинение намеревалось взыскать с нее 359 тыс. шекелей (около 6,44 млн руб.).

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Согласно ему она признала себя виновной в менее тяжком преступлении — умышленном использовании ошибки другого человека. Изначально ее обвиняли в мошенничестве. Кроме того, в рамках заключенной сделки государство оставило за собой право потребовать от Нетаньяху в суде по гражданским делам еще 175 тыс. шекелей (3,1 млн руб.).

Это последнее условие вызвало подозрения в том, что условия заключенной сделки оказались слишком мягкими. В Высокий суд было подано ходатайство с требованием отменить сделку, но в воскресенье суд отклонил его.

Государство в свою очередь подавало ходатайство в защиту сделки. В нем говорилось, что соглашение было заключено в пределах полномочий государства и позволило соблюсти законность, поскольку вынудило Нетаньяху признаться в преступлении.

Прокуратура утверждала, что с сентября 2010 года по март 2013 года Сара Нетаньяху действовала в координации с другим обвиняемым по делу, заместителем генерального директора канцелярии бывшего премьер-министра Эзрой Сейдофф, ложно указывая, что в резиденции премьер-министра нет шеф-повара.

По версии обвинения, Нетаньяху и Сейдофф лгали, чтобы обойти правила, которые гласили: «В случае, когда повар не работает в официальной резиденции [премьер-министра], разрешается заказывать готовую еду по мере необходимости». Таким образом они надеялись получить государственное финансирование для заказов блюд из ресторанов, утверждала прокуратура. В общей сложности Нетаньяху и Сейдофф за этот период заказали блюд на стороне за счет бюджета на 399 тыс. шекелей (7,1 млн руб.), утверждало обвинение.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Бондаренко
Теги: Израиль, Нетаньяху
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