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Наблюдатели ООН покидают грузино-абхазскую границу
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Наблюдатели ООН покидают грузино-абхазскую границу
Политика, 16 июн 2009, 11:43
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Наблюдатели ООН покидают грузино-абхазскую границу
Наблюдатели ООН с 8 утра 16 июня не могут исполнять свои обязанности на грузино-абхазской границе. В течение трех месяцев им придется покинуть офисы в Кодорском ущелье, в Сухуме и Тбилиси, сообщает телеканал "Вести".

Связано это с тем, что Россия наложила вето на резолюцию ООН, предлагающую продлить миссию наблюдателей в Закавказье. Москве не понравился тот факт, что предложенный западными странами документ не отражал реальную ситуацию в регионе. В частности там делается упор на территориальную целостность Грузии. Российские дипломаты предлагали убрать эту формулировку из документа, но получили отказ. В результате Москва применила право вето.

"Российская делегация выразила готовность к новому техническому продлению миссии, причем сразу на месяц, для продолжения углубленного диалога. Такое решение, однако, должно было быть принято без вредных политических примесей. Наши партнеры, однако, предпочли яд лекарству. Об этом можно только сожалеть", - заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Российский дипломат также выразил удивление тем фактом, что после августа 2008 года ни один из сторонников территориальной целостности Грузии не осудил факт вторжения грузинских войск в Южную Осетию.

В миссии РФ отмечают, что ответственность за сворачивание миссии ООН теперь полностью лежит на партнерах нашей страны в Совете Безопасности.

Теги: Грузия , Закавказье , ООН , Тбилиси
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