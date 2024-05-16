Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ

Video

В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота, сообщили в Минобороны.

Об уничтожении 11 дронов ведомство отчиталось ранее днем, они, как сообщили в Минобороны, следовали к побережью Крыма.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров.

16 мая в ежедневной сводке Минобороны сообщило, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия уничтожили один из складов хранения безэкипажных катеров на Украине.