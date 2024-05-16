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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ

Минобороны: в Черном море вертолеты уничтожили 15 морских дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ
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В течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота, сообщили в Минобороны.

Об уничтожении 11 дронов ведомство отчиталось ранее днем, они, как сообщили в Минобороны, следовали к побережью Крыма.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров.

16 мая в ежедневной сводке Минобороны сообщило, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия уничтожили один из складов хранения безэкипажных катеров на Украине.

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Теги
Украина Черное море катера ВМФ

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